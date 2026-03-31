Kinh tế tư nhân đã làm gì để phát triển văn hoá Việt Nam?

Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia đặc biệt tích cực của một lực lượng sáng tạo nòng cốt, đó là kinh tế tư nhân.

Từ “Khổng Tước” đến lễ hội triệu USD

Tháng 3, người dân Thủ đô lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng màn trình diễn đỉnh cao của nữ nghệ sĩ nổi danh Trung Quốc Dương Lệ Bình với vở vũ kịch “Khổng Tước” kinh điển. Ít ai ngờ rằng với mức giá 5 triệu đến 20 triệu đồng, tác phẩm múa đương đại mang tầm vóc quốc tế lại có thể kín ghế trong tất cả các suất diễn, thậm chí không ít người đã quay lại nhà hát Hồ Gươm để thưởng thức lần 2.

Cũng mới đây, chuỗi sự kiện biểu diễn ballet kinh điển của Nhà hát Russian State Ballet - Liên bang Nga tại Nhà hát Hồ Gươm với hai kiệt tác bất hủ của nghệ thuật ballet thế giới là“Kẹp hạt dẻ”, “Romeo và Juliet” tiếp tục tạo nên một làn sóng thưởng thức nghệ thuật hàn lâm của người Việt.

Khán giả Việt ngày càng quan tâm và yêu thích các loại hình nghệ thuật hàn lâm. (Ảnh: Ánh Dương)

Sự xuất hiện của một loạt các show diễn chuyên chở tinh hoa nghệ thuật thế giới tại Việt Nam đã một lần nữa khẳng định định hướng phát triển văn hoá Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với định hướng hiện đại, nơi tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế, gia tăng sức mạnh mềm và đóng góp tích cực vào dòng chảy văn minh của nhân loại.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật đỉnh cao, các show diễn nghệ thuật, các liên hoan, lễ hội văn hóa mang tầm tóc quốc tế được tổ chức thường niên, quy mô với mức kinh phí hàng triệu đô cũng đang kiến tạo nên một ngành công nghiệp văn hoá đầy tiềm năng cho Việt Nam.

Nhà hát Hồ Gươm – Thánh đường nghệ thuật đẳng cấp giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: Ánh Dương)

Một trong những lễ hội quy mô bậc nhất phải kể đến là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), với tuổi đời tính đến DIFF 2026 là 14 năm. Với sự đồng hành của tập đoàn Sun Group trong suốt 8 năm, DIFF đã trở thành một cuộc chơi ánh sáng mà bất cứ đội thi pháo hoa lừng danh nào trên thế giới cũng muốn thử sức.

Có đến hàng chục đội thi từ khắp các cường quốc pháo hoa trên thế giới, thời gian thi đấu kéo dài đến gần hai tháng, và tất cả những loại pháo hoa hiện đại nhất, những công nghệ tân tiến nhất được ứng dụng, DIFF đã đưa Đà Nẵng không chỉ trở thành thủ phủ pháo hoa Việt Nam, mà còn là điểm đến của sự kiện và văn hoá toàn cầu.

Thậm chí, bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000, Công ty tư vấn pháo hoa hàng đầu thế giới còn khẳng định: “Tôi tin rằng hoàn toàn có thể đề xuất đưa DIFF 2025 vào Sách Kỷ lục Guinness”.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) sản phẩm văn hóa du lịch lâu đời và đặc sắc. (Ảnh: Ánh Dương)

Có thể thấy, các sự kiện lễ hội văn hoá quy mô lớn như DIFF đã không chỉ đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới, mà còn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế.

Theo thống kê, DIFF 2025 đã hút đến gần 2 triệu lượt khách đến Đà Nẵng, tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành của Đà Nẵng ước đạt 5.600 tỷ đồng. Tận dụng sức lan tỏa của lễ hội DIFF, một loạt các show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế được tổ chức tại Bà Nà Hills, các show diễn đường phố, lễ hội ẩm thực, liên hoan phim quốc tế… được tổ chức, biến Đà Nẵng trở thành thỏi nam châm hút khách trong nước và quốc tế.

Người định hình du lịch văn hóa thế hệ mới

Câu chuyện của Sun Group với lễ hội DIFF có thể được xem là một dấu ấn điển hình về vai trò động lực của kinh tế tư nhân trong sự phát triển ngành công nghiệp văn hoá quốc gia. Đó không chỉ là câu chuyện về nguồn lực về tài chính, với mức kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng cho mỗi mùa DIFF, mà còn là tầm nhìn dài hạn và sức sáng tạo trong việc tạo nên những sản phẩm văn hoá tầm cỡ và có sức hút toàn cầu.

Sun Group ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm giải trí có tính sáng tạo nghệ thuật cao, chuyên nghiệp. (Ảnh: Ánh Dương)

DIFF chỉ là một trong rất nhiều sản phẩm văn hoá du lịch mà tập đoàn này đã kiến tạo. Tại Phú Quốc, việc Sun Group đầu tư các công trình biểu tượng như Cầu Hôn, Thị trấn Hoàng Hôn và có đến hai show diễn đẳng cấp quốc tế với màn bắn pháo hoa 365 ngày trong năm đã đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến mới của thế giới, và là hòn đảo duy nhất thế giới hai lần bắn pháo hoa hàng đêm.

Tại Fansipan – từng được biết đến với vẻ đẹp kỳ vĩ của “nóc nhà Đông Dương”, giờ đây còn được đón thêm làn gió của ngành công nghiệp văn hoá với các show diễn đậm sắc màu vùng cao như “Vũ điệu trên mây”, hay mới đây là show diễn nghệ thuật đặc sắc “Đỉnh thiêng du ký”…

Các show diễn kết nối văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm du lịch gắn với điểm đến. (Ảnh: Ánh Dương)

Tại Đà Nẵng, Sun World Ba Na Hills đón hàng triệu du khách quốc tế đến mỗi năm không chỉ để check-in cây Cầu Vàng biểu tượng hay làng Pháp cổ kính, mà còn để hoà vào không khí sôi động của các show diễn nghệ thuật đa phong cách mang đẳng cấp quốc tế diễn ra suốt bốn mùa.

Có thể thấy, mỗi điểm đến du lịch giờ đây đều hấp dẫn du khách bởi những câu chuyện văn hoá được kiến tạo, chiều sâu văn hoá được gìn giữ, và những tinh hoa văn hoá thế giới được tiếp thu. Đây có thể được xem là sự định hình cho du lịch văn hoá thế hệ mới, nơi du khách đến không chỉ để giải trí, mà còn sẵn sàng chi trả để thụ hưởng các giá trị văn hoá.