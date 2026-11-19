(VTC News) -

Kinh doanh vật liệu xây dựng không còn đơn thuần là bán hàng

Trong nhiều năm, kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) chủ yếu dựa vào những lợi thế quen thuộc như vị trí cửa hàng, quan hệ với nhà cung cấp và tệp khách hàng địa phương. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi, những yếu tố này dần không còn là lợi thế duy nhất.

Người mua ngày nay có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, chính sách bảo hành và dịch vụ tư vấn. Với những người xây nhà hoặc sửa chữa nhà ở, việc có thể tìm mua nhiều loại vật liệu, thiết bị tại cùng một địa điểm cũng là yếu tố đáng cân nhắc.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đặt các cửa hàng VLXD trước yêu cầu phải điều chỉnh cách kinh doanh. Không ít cửa hàng truyền thống có mặt bằng và lượng khách ổn định nhưng gặp khó khi muốn mở rộng ngành hàng, tổ chức không gian trưng bày hoặc tiếp cận nhóm khách hàng mới.

Đối với người mới muốn tham gia lĩnh vực này, thách thức còn lớn hơn. Ngoài vốn đầu tư mặt bằng và hàng hóa, họ phải tính toán nguồn cung, lựa chọn danh mục sản phẩm, cách bố trí cửa hàng và phương thức quản lý. Nếu thiếu kinh nghiệm, việc tổ chức kinh doanh ngay từ đầu có thể phát sinh nhiều chi phí.

Đại lý Tiêu chuẩn Thu Tâm tại Quảng Trị được tổ chức theo mô hình trưng bày và kinh doanh vật liệu xây dựng của Hoa Sen Home.

Trước những thay đổi đó, một số doanh nghiệp phân phối và bán lẻ VLXD đang phát triển mô hình hợp tác với các cửa hàng, đại lý địa phương. Thay vì chỉ cung cấp hàng hóa, các mô hình này hướng đến hỗ trợ đối tác tổ chức lại điểm bán và hoạt động kinh doanh.

Hoa Sen Home là một trong những doanh nghiệp triển khai hướng đi này thông qua Mô hình Đại lý Tiêu chuẩn. Đối tượng hợp tác gồm các nhà phân phối, hộ kinh doanh và cá nhân có mặt bằng phù hợp, kể cả những cửa hàng VLXD đã hoạt động.

Theo mô hình, đối tác có thể được hỗ trợ thiết kế, bố trí không gian, quầy kệ và nhận diện cửa hàng. Tùy diện tích thực tế, việc triển khai có thể theo mô hình trưng bày tiêu chuẩn hoặc gian hàng container.

Danh mục sản phẩm cũng được mở rộng theo hướng đáp ứng nhiều nhu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà ở tại một điểm bán, từ tôn thép, gạch, ngói đến thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện, sơn và công cụ dụng cụ.

Ngoài hàng hóa, các nội dung hợp tác còn bao gồm chính sách chiết khấu, công nợ theo chương trình, tài liệu sản phẩm, đào tạo kiến thức hàng hóa và kỹ năng bán hàng. Một số hoạt động khai trương, quảng bá, khuyến mại tại điểm bán cũng được triển khai nhằm hỗ trợ đại lý tiếp cận khách hàng.

Điểm đáng chú ý của mô hình là hướng đến việc tận dụng lợi thế sẵn có của các cửa hàng địa phương, đồng thời bổ sung những yếu tố mà một hộ kinh doanh riêng lẻ có thể gặp khó khăn khi tự triển khai, như tổ chức ngành hàng, nhận diện và hoạt động marketing.

Khách hàng được nhân viên tư vấn thông tin sản phẩm tại Đại lý Tiêu chuẩn Hoa Sen Home.

Dù vậy, việc tham gia mô hình hợp tác không đồng nghĩa với bảo đảm doanh thu. Hiệu quả kinh doanh vẫn phụ thuộc vào vị trí, sức mua tại địa phương, khả năng quản lý và mức độ phù hợp của danh mục hàng hóa với nhu cầu khách hàng.

HIệu quả ngay tháng đầu hoạt động

Thực tế triển khai Mô hình Đại lý Tiêu chuẩn Hoa Sen Home ghi nhận một số trường hợp đạt kết quả kinh doanh đáng chú ý trong thời gian đầu vận hành.

Đại lý Tiêu chuẩn Út Kiền chính thức hoạt động ngày 25/3/2026 và đạt KPI ngay trong tháng đầu tiên. Đại lý được vinh danh trong chương trình “Đại lý Tiêu chuẩn Tiên Phong”, đồng thời được ghi nhận tại chương trình “Đại lý Tiêu chuẩn - Đại lý Chuyên ngành Tăng trưởng Thần Tốc”.

Đại diện Đại lý Tiêu chuẩn Út Kiền cho biết, các chính sách và quyền lợi dành cho đối tác tương đối phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Việc có thêm sự hỗ trợ trong quá trình vận hành giúp đại lý có điều kiện duy trì hoạt động và hướng đến phát triển ổn định hơn.

Một trường hợp khác là Đại lý Tiêu chuẩn Phượng Hai Sang, đi vào hoạt động ngày 25/7/2026 và cũng đạt KPI ngay trong tháng đầu tiên. Kết quả này giúp đại lý được ghi nhận trong chương trình “Đại lý Tiêu chuẩn Tiên Phong”.

Trong khi đó, Đại lý Tiêu chuẩn Lộc Vàng có nhiều thành tích tại các chương trình thi đua của doanh nghiệp. Hoạt động từ ngày 25/3/2026, đại lý đạt KPI ngay tháng đầu tiên và được vinh danh trong chương trình “Đại lý Tiêu chuẩn Tiên Phong”.

Hoa Sen Home trao thưởng cho các đại lý có thành tích kinh doanh tại Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam - VIBE 2026.

Đại diện Lộc Vàng cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao việc sản phẩm có thông tin rõ ràng, minh bạch và các chính sách hợp tác được triển khai cụ thể. Bên cạnh những kết quả đạt được, sự ghi nhận thông qua các chương trình thi đua cũng là động lực để đại lý tiếp tục nỗ lực, duy trì mục tiêu kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”.

Đến kỳ xét thưởng tháng 8/2026, Lộc Vàng đạt Top 2 toàn quốc trong nhóm 50 đại lý được tính doanh số tại chương trình “Đường Đua Rực Lửa - Ghi Danh Bảng Vàng”. Đại lý đồng thời nhận giải “Đại lý Tiêu chuẩn - Đại lý Chuyên ngành Tăng trưởng Thần Tốc” sau khi có ba tháng đạt doanh số cam kết.

Các trường hợp trên phản ánh kết quả của một số đại lý trong quá trình tham gia mô hình. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả, cần nhìn vào những chỉ số dài hạn hơn như doanh thu, lợi nhuận, tốc độ quay vòng hàng hóa và khả năng duy trì khách hàng, thay vì chỉ căn cứ vào việc hoàn thành KPI trong một số tháng.

Với các cửa hàng VLXD truyền thống, bài toán chuyển đổi không đơn giản là thay đổi bảng hiệu hay mở rộng số lượng sản phẩm. Điều quan trọng hơn là lựa chọn được danh mục hàng hóa phù hợp, kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ và duy trì khả năng cạnh tranh tại địa phương.

Trong bối cảnh đó, các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp phân phối và đại lý địa phương có thể mở thêm lựa chọn cho người kinh doanh. Hoa Sen Home hiện tiếp tục tìm kiếm đối tác có mặt bằng phù hợp tại các tỉnh, thành để mở rộng mạng lưới Đại lý Tiêu chuẩn.