Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI

(VTC News) -

Ông Phạm Quang Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Ông Dũng từng giữ chức Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Dũng.

Theo ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - VCCI hiện đảm nhiệm 3 chức năng quan trọng: tập hợp, đoàn kết giới chủ, doanh nghiệp và các hiệp hội; tham gia tư vấn, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện các dịch vụ công do Nhà nước ủy quyền.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông đề nghị Đảng ủy VCCI chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và các quy chế hoạt động. Đồng thời, rà soát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và nghiên cứu điều chỉnh Điều lệ phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, thống nhất, chú trọng công tác tư tưởng và cán bộ, nhất là trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Dũng xác định nhiều trọng tâm. Trong đó, VCCI tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội VIII, bảo đảm công tác xây dựng văn kiện, Điều lệ và nhân sự tuân thủ quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Ông Phạm Quang Dũng, tân Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Dũng nhấn mạnh, trải qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, VCCI đã đồng hành cùng công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước, khẳng định vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động.

Trên cương vị tân Bí thư Đảng uỷ VCCI, ông cam kết nêu cao tinh thần nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung lên trên hết; cùng tập thể lãnh đạo VCCI đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp hành VCCI cũng đã thống nhất bầu Bí thư Đảng uỷ VCCI Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.