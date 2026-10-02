Công nhân gấp rút hoàn thiện 'dải lụa' uốn lượn quanh Hồ Gươm

Ông Hoàng Long, một người dân thường xuyên đi bộ quanh Hồ Gươm, cho biết, sự xuất hiện của tuyến cầu khiến cảnh quan quen thuộc có thêm điểm mới. Những công trình được bố trí hợp lý có thể tạo thêm nơi dừng chân thay vì người dân chỉ đi một vòng quanh hồ rồi rời đi. “Ngày nào tôi cũng đi bộ quanh hồ nên nhìn thấy sự thay đổi khá rõ. Tuyến cầu uốn lượn giữa cây xanh trông khá lạ so với cảnh quan trước đây. Nếu làm hài hòa với cây cối và mặt nước, tôi nghĩ đây sẽ là một điểm lý tưởng để mọi người dừng lại ngắm cảnh, chụp ảnh”, ông Long chia sẻ.