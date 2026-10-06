Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gần 7 lần trong hạn mức

(VTC News) -

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Một trong các điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng với mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Như vậy, mức thuế suất này sẽ cao gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức.

Theo các chuyên gia, mức thuế đối với “đất bỏ hoang” cần đảm bảo đủ sức nặng để những nhà đầu tư “ôm đất” phải cân nhắc sử dụng hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), việc áp dụng thuế cao với đất bỏ hoang là cần thiết. Theo ông, những năm gần đây, khái niệm “nhà hoang”, “biệt thự hoang”, “khu đô thị hoang” đã trở nên quá phổ biến, ngay cả tại các đô thị lớn.

Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp gần 7 lần đất trong hạn mức. (Ảnh minh họa)

Thậm chí, ngay tại các thành phố lớn, nơi được cho là “đất chật, người đông”, tình trạng này cũng không thiếu, tạo nên một nghịch cảnh trớ trêu là trong khi đất, nhà “hoang hóa” thì nhiều người dân chật vật, làm cả đời cũng chưa mua nổi một mảnh đất, căn nhà.

Thực trạng này không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai mà còn tạo ra bất công xã hội, khi mà phần lớn nguồn cung nhà đất dù ngày càng khan hiếm nhưng vẫn tiếp tục rơi vào tay những người dư dả tài chính, trong đó không ít người gom mua với mục đích đầu cơ.

Theo ông Đính, đánh thuế bất động sản nên hướng tới những đối tượng tích lũy, đầu cơ thay vì những người mua nhằm phục vụ mục đích sinh sống hay tổ chức sản xuất kinh doanh là việc làm vừa giúp tăng nguồn thu ngân sách, vừa giúp điều tiết thị trường bất động sản và cũng là xu hướng chung trên thế giới.

Ông đề xuất có thể đánh thuế cao dần theo thời gian bỏ hoang. Như ở Hàn Quốc, đất bỏ hoang hoặc đang trong quá trình cải tạo đất quá 2 năm thì bị đánh thuế 5%, 5 năm thì đánh thuế 8%, bỏ hoang 7 năm thì đánh thuế 9%, bỏ hoang hơn 10 năm thì đánh thuế 10%.

Chính sách thuế này có thể khiến người dân hạn chế hoặc giảm động lực đầu cơ, qua đó góp phần kiềm chế đà tăng giá bất động sản. Khi cộng thêm chi phí lãi vay và các chi phí cơ hội khác, việc nắm giữ bất động sản để đầu cơ sẽ trở nên rủi ro hơn. Hoạt động mua đi bán lại để hưởng chênh lệch hoặc tạo cung cầu ảo nhằm đẩy giá cũng vì thế dần mất đi hiệu quả.

Đồng thời, khuyến khích các chủ sở hữu đưa bất động sản bỏ hoang cho thuê hoặc bán, thông qua đó tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân có nhu cầu ở thực. Còn trường hợp nếu đánh thuế rồi mà người dân vẫn có nhu cầu đầu cơ, thì ngân sách sẽ thu được thuế, phục vụ cho đầu tư công, xây dựng trường học, bệnh viện, đường xá...

Ngoài ra, theo ông Đính, với các doanh nghiệp phát triển dự án nếu không triển khai đúng tiến độ cũng cần xử lý nghiêm.