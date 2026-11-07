Những 'bóng hồng' người Khmer tung dầm rẽ sóng chờ lễ hội Oóc Om Bóc

Phụ nữ Khmer miền Tây tập luyện bơi ghe Ngo để chuẩn bị tham gia Lễ hội Oóc Om Bóc.
Cây bàng vuông ở Đắk Lắk do chiến sĩ Trường Sa tặng bị cưa hạ
Cây bàng vuông được các chiến sĩ Trường Sa tặng tỉnh Đắk Lắk cách đây 15 năm bất ngờ bị cưa sát gốc, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, yêu cầu trồng lại cây.
Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa qua Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo ở Cần Thơ
Nhiều hoạt động văn hóa và du lịch sẽ được TP Cần Thơ tổ chức trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nhà gỗ 200 năm tuổi ở Nha Trang
Căn nhà gỗ có tuổi đời hơn 200 năm giữa phố thị Nha Trang với kiến trúc độc đáo trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến đây.
Lâm Đồng tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Công an xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống các thủ đoạn lừa đảo cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.
Đến tận nhà, vào tận rẫy gỡ vướng pháp luật cho đồng bào Lâm Đồng
Những trưởng buôn, người có uy tín ở Lâm Đồng đang kiên trì đưa chủ trương, chính sách và pháp luật đến gần đồng bào dân tộc thiểu số bằng cách riêng của mình.
Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long có gì đặc biệt?
Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer được tỉnh Vĩnh Long tổ chức từ ngày 18-24/11.
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