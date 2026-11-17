Thay vì chỉ quan sát, khách tham quan có thể trực tiếp gõ vào các nhạc cụ để tạo âm thanh, hòa cùng tiếng rao hàng và âm thanh đặc trưng của khu chợ. Những vật dụng tưởng chừng chỉ có giá trị sử dụng trong hoạt động buôn bán được tái hiện dưới góc nhìn sáng tạo, mang đến cách cảm nhận mới về đời sống thường ngày.