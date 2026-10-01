Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026: Hội tụ di sản, kết nối các nền văn hóa

Tối 1/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long.
Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, cùng các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế.
Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản Thế giới UNESCO, trong dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO. Sự kiện cũng diễn ra trong năm Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đưa không gian di sản trở thành nơi kết nối các giá trị truyền thống với những hình thức sáng tạo mới.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử. “Di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng; nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên sự đa dạng về các giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh nhân loại”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cũng nhấn mạnh sức sống của di sản nằm ở khả năng được tiếp nối và gắn với con người hôm nay. Ông đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong kết nối di sản với đời sống đương đại. Ông Lazare Eloundou Assomo cho rằng chủ đề “Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai” thể hiện niềm tin của UNESCO vào sự đa dạng văn hóa như nguồn cội của sáng tạo, đối thoại và thấu hiểu giữa các dân tộc.
Các đại biểu ấn nút khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 tại Hà Nội.
Trong đêm khai mạc, không gian Hoàng thành Thăng Long được trình chiếu 3D Mapping. Công nghệ trình chiếu được sử dụng để tái hiện các biểu tượng văn hóa, di sản và cảnh quan Việt Nam trên nền không gian kiến trúc lịch sử, tạo nên phần trình diễn kết hợp giữa di sản và công nghệ.
Trên sân khấu khai mạc, các tiết mục nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh, bài ca “Đất phương Nam” được trình diễn cùng các tiết mục của những đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Peru, Pakistan, Hàn Quốc...
Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật trong nước như GS.TS danh dự, nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo; cùng GOM Show, nhóm Thanh âm xanh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Nhóm Trống Đồng và Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên.
Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay mang chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, hướng tới tạo không gian giao lưu, đối thoại bằng văn hóa giữa các quốc gia.
Sự kiện có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim, không gian thời trang và sự tham gia của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.
Trong những ngày tiếp theo, lễ hội sẽ có chương trình “Hòa nhạc năm châu”, diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu” tại phố đi bộ cùng các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
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