'Hà bá' khoét sâu vào bờ ở Cửa Lở, người dân nơm nớp lo âu

Theo người dân địa phương, dòng nước chảy xiết và cuồn cuộn đã khoét sâu vào bờ phía xã An Phú, tạo ra những hàm ếch lớn và sức tàn phá chưa từng có. Chỉ trong vòng hai ngày 10 và 11/11, sạt lở đã ăn sâu vào bờ khoảng 50m, “ngoạm” trơ gốc hàng chục cây dừa lâu năm và cuốn phăng nhiều ngư cụ mưu sinh của người dân xuống lòng sông. Liên tiếp những ngày sau, tình trạng xói lở vẫn tiếp diễn, khoét sâu thêm vào bờ.