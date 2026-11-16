'Hà bá' khoét sâu vào bờ ở Cửa Lở, người dân nơm nớp lo âu

Cận cảnh sạt lở ở Cửa Lở.
Từ HH Linh Đàm đến Thanh Hà: Bài toán an cư sau những sai phạm xây dựng
Trước phương án bố trí nhà ở tại Thanh Hà, nhiều cư dân HH Linh Đàm lo lắng cuộc sống bị xáo trộn sau hơn một thập kỷ an cư.
Cận cảnh các siêu nút giao kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành
Hàng loạt nút giao đa tầng đang hình thành, kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành qua cao tốc, vành đai, quốc lộ, phục vụ sân bay khai thác cuối năm 2026.
Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng dự kiến 30/11 vận hành 6 cống ngăn triều
Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng dự kiến vận hành 30/11, góp phần giải quyết ngập cho khoảng 6,5 triệu dân và giải quyết ngập do triều cường trên phạm vi 570km².
Gần 8.000m² đất di tích cho thuê trái phép ở Gia Lai vẫn chưa thể thu hồi
Chính quyền xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) vẫn chưa thể thu hồi dứt điểm 8.000m² đất di tích, thắng cảnh trong tháng 9/2026 như lời khẳng định của Chủ tịch xã trước đó.
Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang chi chít ổ gà và những vệt nứt toác
Quốc lộ 27C từ Đà Lạt đi Nha Trang xuất hiện nhiều ổ gà, mặt đường rách, nứt khiến các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.
Nắng nóng đến sớm, mùa khô ở TP.HCM dự báo kéo dài hơn
Nắng nóng xuất hiện từ đầu tháng 11 khiến người dân TP.HCM lo ngại mùa khô 2026-2027 sẽ gay gắt hơn, trong bối cảnh hiệu ứng đảo nhiệt đô thị gia tăng.
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