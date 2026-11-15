Cận cảnh các siêu nút giao kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Khi các nút giao và tuyến đường kết nối được hoàn thiện, mạng lưới giao thông đường bộ giữa TP.HCM và sân bay Long Thành sẽ có thêm nhiều hướng tiếp cận, thông qua các tuyến cao tốc, vành đai và quốc lộ. Đây được xem là điều kiện quan trọng để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn đầu sân bay đi vào khai thác.