Không dùng Bruno Fernandes, Man Utd thảm bại 0-3 trước Bournemouth

(VTC News) -

Trên sân Old Trafford (Manchester, Anh), Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi thảm bại 0-3 trước Bournemouth. Huấn luyện viên Michael Carrick không sử dụng Bruno Fernandes và Matheus Cunha cũng chỉ được vào sân trong hiệp 2. Tuy nhiên, toan tính chiến thuật của nhà cầm quân này không giúp “Quỷ đỏ” có điểm.

● Ngoại hạng Anh Man Utd 0 - 3 Bournemouth KẾT THÚC Rayan 38’ Tavernier 43’ Evanilson 71’ Thống kê trận đấu

Giành 7 điểm sau 7 trận ở giải Ngoại Hạng Anh là khởi đầu kém nhất của Man Utd sau gần 40 năm qua (tính trong cùng số trận của mỗi mùa giải). Thất bại 1-4 trước Como tại UEFA Champions League cách đây ít ngày càng khiến tình hình trở nên căng thẳng với HLV Carrick và các học trò.

Chạm trán Bournemouth, HLV Carrick không sử dụng ngôi sao số một của đội bóng là Bruno Fernandes - cầu thủ vừa công khai chỉ trích chiến thuật của đội bóng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không được tung vào sân dù chỉ một phút ở trận này.

Bruno Fernandes trầm ngâm trên ghế dự bị. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, chiến thắng trước AC Milan tại cúp châu Âu lại khiến cho Bournemouth lấy lại sự tự tin đáng kể, điều này thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù phải chơi trên sân Old Trafford, Bournemouth liên tục khiến hàng thủ Man Utd chao đảo. Những sai lầm và sự lúng túng của các hậu vệ đội chủ nhà càng giúp Bournemouth dễ tiếp cận vòng cấm.

Thống kê trận đấu không phản ánh đúng cục diện. Man Utd vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà thực tế không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào. Trong khi đó, Bournemouth giữ bóng ít nhưng phối hợp mạch lạc và dứt khoát, đồng thời tạo ra nhiều pha uy hiếp rõ rệt.

Man Utd gây thất vọng. (Ảnh: Reuters)

Các hậu vệ của Man Utd là Harry Maguire, Diogo Dalot, đặc biệt là 2 gương mặt trẻ Ayden Yoro và Ayden Heaven liên tiếp bộc lộ điểm yếu. Phút 38, từ quả đá phạt của đồng đội, Rayan xâm nhập vòng cấm và dứt điểm một chạm ghi bàn mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, pha trượt chân của Yoro tạo điều kiện để Truffert thoát xuống căng ngang cho Rayan đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-0.

Man Utd kiểm soát bóng tới 70% trong hiệp đấu này và tung ra 14 pha dứt điểm. Dù vậy, hầu hết các tình huống uy hiếp của đội chủ nhà không làm khó được thủ môn Petrovic.

Hàng thủ Man Utd có một ngày thi đấu thảm họa. (Ảnh: Reuters)

Ngược lại, hàng thủ Man Utd tiếp tục thi đấu không tốt. Maguire, Dalot và thủ môn Lammens phán đoán tình huống không tốt, tạo điều kiện để Evanilson ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Bournemouth. Đây là lần thứ ba kể từ năm 2023 đến nay, Man Utd thua Bournemouth 3 bàn không gỡ ngay tại sân Old Trafford ở giải Ngoại Hạng Anh.

Manchester United ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Senne Lammens 5,5 2 Diogo Dalot 6,6 5 Harry Maguire ▮ ↓ 6,2 7 Mason Mount 7,2 15 Leny Yoro 6,1 16 Amad Diallo ↓ 6,6 17 Andrey Santos ▮ 6,2 18 Youri Tielemans ▮ ↓ 5,6 19 Bryan Mbeumo 6,2 20 Carlos Baleba ↓ 6,1 26 Ayden Heaven ▮ 6,6 DỰ BỊ VÀO SÂN 6 Lisandro Martinez ↑ 6,8 10 Matheus Cunha ↑ 6,7 11 Joshua Zirkzee ↑ 6,3 31 Shea Lacey ↑ 6,7 Bournemouth ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Djordje Petrovic 7,3 3 Adrien Truffert 7,2 4 Lewis Cook ↓ 7,2 5 James Hill 8,6 9 Evanilson ↓ 7,9 12 Tyler Adams ▮ 6,8 14 Antonio Silva 7,8 15 Adam Smith ↓ 6,8 16 Marcus Tavernier ↓ 8,1 19 Justin Kluivert ↓ 7,4 37 Rayan 7,8 DỰ BỊ VÀO SÂN 10 Ryan Christie ↑ 7,0 11 Ben Gannon-Doak ↑ 6,5 18 Bafode Diakite ↑ 21 Amine Adli ↑ 22 Eli Kroupi ↑