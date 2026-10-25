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Xuất bản ngày 25/10/2026 07:55 PM
Xuất bản ngày 25/10/2026 07:55 PM

Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Bournemouth 21h ngày 25/10, tỷ số mới nhất

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Bournemouth (21h ngày 25/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Man Utd đấu Bournemouth thuộc giải Ngoại Hạng Anh.

  • Cập nhật tỉ số trực tiếp Man Utd vs Bournemouth

    Ngoại hạng Anh
    Man Utd
    0-0
    Bournemouth
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  • Thông tin trân đấu Man Utd vs Bournemouth

    Man Utd đang trải qua chuỗi trận rất khó khăn khi tiếp tục thua 1-4 trước Como FC tại đấu trường UEFA Champions League. Trận đấu này khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick lung lay dữ dội. Nhà cầm quân người Anh thậm chí còn bị chính Bruno Fernandes chỉ trích về chiến thuật đã áp dụng trong chuyến làm khách trên đất Italy.

    Man Utd ở mùa giải năm nay không còn mang theo hình hài của mùa giải năm trước - khi Michael Carrick còn là huấn luyện viên tạm quyền. Chấn thương của một vài cầu thủ khiến Man Utd loay hoay tìm phương án trên hàng công nhưng chưa hiệu quả.

    Bruno Fernandes thi đấu thất vọng.

    Bruno Fernandes thi đấu thất vọng.

    Tiếp đón Bournemouth trên sân nhà là thử thách không hề dễ dàng với Bruno Fernandes và đồng đội. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng cần xem lại màn trình diễn của bản thân vào thời điểm hiện tại. Man Utd sa sút có lỗi không nhỏ của tiền vệ sinh năm 1994.

    Nếu Man Utd tiếp tục thua Bournemouth, chiếc ghế của HLV Carrick rất khó được đảm bảo.

  • Link xem trực tiếp

    Các trận đấu ở giải Ngoại Hạng Anh được phát sóng trực tiếp trên kênh FPT Play. Thông tin lịch phát sóng, link xem trực tiếp Man Utd vs Bournemouth hôm nay 25/10 được cập nhật theo thông tin chính thức trên FPT Play. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên FPT Play qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng kỹ thuật số của FPT

    Link VTV6 trực tiếp bóng đá Man Utd vs Bournemouth: https://fptplay.vn/su-kien/manchester-united-bournemouth-6ad9b13cd3cbdfd93240a812?event=event&type=highlight

    Để xem trực tiếp trận đấu trên máy tính, khán giả có thể truy cập website fptplay.vn, đăng nhập tài khoản, vào mục Sự kiện thể thao và chọn bấm vào trận đấu, hoặc sao chép đường dẫn phía trên và dán vào trình duyệt web. Trên điện thoại, người xem tải ứng dụng FPT Play trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và tìm trận đấu.

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