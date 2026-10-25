Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Bournemouth 21h ngày 25/10, tỷ số mới nhất

Man Utd đang trải qua chuỗi trận rất khó khăn khi tiếp tục thua 1-4 trước Como FC tại đấu trường UEFA Champions League. Trận đấu này khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick lung lay dữ dội. Nhà cầm quân người Anh thậm chí còn bị chính Bruno Fernandes chỉ trích về chiến thuật đã áp dụng trong chuyến làm khách trên đất Italy.

Man Utd ở mùa giải năm nay không còn mang theo hình hài của mùa giải năm trước - khi Michael Carrick còn là huấn luyện viên tạm quyền. Chấn thương của một vài cầu thủ khiến Man Utd loay hoay tìm phương án trên hàng công nhưng chưa hiệu quả.

Bruno Fernandes thi đấu thất vọng.

Tiếp đón Bournemouth trên sân nhà là thử thách không hề dễ dàng với Bruno Fernandes và đồng đội. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng cần xem lại màn trình diễn của bản thân vào thời điểm hiện tại. Man Utd sa sút có lỗi không nhỏ của tiền vệ sinh năm 1994.

Nếu Man Utd tiếp tục thua Bournemouth, chiếc ghế của HLV Carrick rất khó được đảm bảo.