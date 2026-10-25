(VTC News) -

Đêm 24/10 giờ Việt Nam, Chelsea thua Tottenham với tỷ số 0-2 trên sân Stamford Bridge (London) ở vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Đội chủ nhà sụp đổ vì 2 bàn thua và 1 thẻ đỏ trong vòng 10 phút.

● Ngoại hạng Anh Chelsea 0 - 2 Tottenham Penders (PL) 77’ Tel 87’ KẾT THÚC Thống kê trận đấu

Tottenham cầm bóng tới 69% và thực hiện 15 pha dứt điểm, hoàn toàn vượt trội so với Chelsea. Đội khách chơi tốt hơn ngay cả khi chưa có lợi thế về quân số.

Hiệp một diễn ra giằng co và không có nhiều cơ hội. Tỷ lệ giữ bóng của Tottenham lên tới 70% nhưng họ chỉ tạo ra được một cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Chelsea chờ đợi thời cơ từ những khoảnh khắc sai sót của đối thủ nhưng thủ môn Antonin Kinski vẫn có thể sửa sai cho chính anh cũng như các đồng đội.

Chelsea (áo xanh) thất thế trước Tottenham. (Ảnh: Reuters)

Tottenham tiếp tục chiếm ưu thế sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, chất lượng tấn công của đội khách không cao. Cơ hội để Chelsea phản công sau khi giành lại bóng cũng không xuất hiện nhiều.

Thế cân bằng bị phá ở phút 77 theo cách bất ngờ. Trong tình huống phạt góc của Tottenham, thủ môn Mike Penders băng ra cản phá nhưng động tác đấm của anh lại đưa bóng ngược về khung thành khiến Chelsea nhận bàn thua.

Chelsea chưa kịp thiết lập thế trận tấn công thì khó khăn lại chồng chất. Chỉ 3 phút sau khi đội chủ nhà thủng lưới, Cole Palmer bị truất quyền thi đấu (thẻ vàng thứ hai) vì phạm lỗi nguy hiểm.

Thủ môn Penders đấm bóng về lưới nhà. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Tottenham trong thời gian còn lại. Mathys Tel đánh gục đội chủ nhà bằng cú sút xa hiểm hóc ở phút 87, ấn định tỷ số 2-0.

Thất bại này khiến Chelsea có nguy cơ mất vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh sau vòng 8.

Chelsea ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 39 Mike Penders 6,0 5 Maxence Lacroix 6,3 6 Levi Colwill 6,8 7 Pedro Neto ↓ 6,7 10 Cole Palmer ▮ ▮ ▮ 5,2 14 Jordan Henderson 6,0 17 Morgan Rogers ▮ 5,3 21 Jorrel Hato ↓ 6,6 23 Geovany Quenda ↓ 6,0 25 Moisés Caicedo 6,6 34 Josh Acheampong 5,8 DỰ BỊ VÀO SÂN 2 Marco Palestra ↑ 5,7 18 Danny Welbeck ↑ 41 Estêvão ↑ 6,4 Tottenham ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 31 Antonín Kinský 7,3 3 Andrew Robertson ↓ 6,9 6 Jan Paul van Hecke 7,7 10 James Maddison ↓ 6,9 11 Mathys Tel ↓ 8,3 14 Archie Gray 6,9 16 Sandro Tonali 7,0 18 Mateus Fernandes ▮ 6,3 20 Mohammed Kudus ↓ 6,9 22 Omar Marmoush ↓ 6,5 37 Micky van de Ven ▮ 7,2 DỰ BỊ VÀO SÂN 8 Conor Gallagher ▮ ↑ 6,9 19 Dominic Solanke ↑ 6,7 21 Dejan Kulusevski ↑ 23 Pedro Porro ↑ 6,8 33 Ben Davies ↑