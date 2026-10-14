Khối u thận hiếm gặp 2kg 'giấu mình' sau vòng bụng to dần của người đàn ông

(VTC News) -

Nam bệnh nhân 43 tuổi đến Bệnh viện 19-8 Bộ Công an khám sau khi nhận thấy vòng bụng ngày càng to lên, kèm tình trạng sụt cân. Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khối u thận kích thước 10×18×20 cm, xuất phát từ thận phải.

Khối u phát triển lớn, chiếm phần lớn không gian ổ bụng, đẩy toàn bộ các tạng sang bên trái. Đáng chú ý, tĩnh mạch chủ dưới bị đẩy lệch sang trái, nằm phía trước động mạch chủ bụng.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ tiên lượng đây là ca phẫu thuật khó. Những thay đổi về vị trí các cơ quan và mạch máu lớn khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất máu và tổn thương các cấu trúc lân cận như hệ thống động mạch, tĩnh mạch chủ bụng, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

Ca bệnh được hội chẩn đầy đủ với ekip gây mê, ngân hàng máu, các bác sĩ chuyên khoa mạch máu. Bệnh nhân được phẫu thuật thành công lấy bỏ toàn bộ khối u kèm vét hạch triệt căn. Khối u được lấy ra khỏi ổ bụng có trọng lượng khoảng 2 kg.

Khối u được lấy ra khỏi ổ bụng có trọng lượng khoảng 2 kg (Ảnh: BVCC)

Theo Bệnh viện 19-8, những khối u thận phát triển đến kích thước trên 20 cm được ghi nhận trong một số báo cáo y văn, song đây vẫn là những trường hợp ít gặp. Khối u có thể chiếm phần lớn ổ bụng, làm thay đổi vị trí các cơ quan và gây nhiều khó khăn khi phẫu thuật.

Năm 2013, một báo cáo tại Đài Loan ghi nhận trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận dạng tế bào sáng có đường kính khoảng 22 cm, nặng 2,7 kg.

Năm 2018, các bác sĩ tại Indonesia cũng báo cáo một trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận dạng tế bào sáng có kích thước 22×25×18 cm, thể tích khoảng 9.900 cm³ và nặng 5 kg. Khối u chiếm phần lớn ổ bụng, gây nhiều thách thức trong quá trình phẫu thuật.

So với những trường hợp được công bố, khối u kích thước 10 × 18 × 20 cm, nặng khoảng 2 kg ở bệnh nhân 43 tuổi cũng thuộc nhóm tổn thương có kích thước rất lớn.

Điểm đáng chú ý là người bệnh ban đầu chỉ nhận thấy bụng to dần và sụt cân, cho thấy các khối u vùng thận có thể âm thầm phát triển trong ổ bụng mà không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám khi xuất hiện tình trạng bụng to bất thường, sụt cân không rõ nguyên nhân, đau hông lưng kéo dài, tiểu máu hoặc sờ thấy khối bất thường ở bụng. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định thăm khám, xét nghiệm và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh phù hợp.