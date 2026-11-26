(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Yên Tử, Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Thu Hà

Trước đó, ngày 17/10, tại đường Quang Trung thuộc tổ 1, khu Thanh Sơn 2, phường Uông Bí (TP Quảng Ninh), Trần Thu Hà lái xe ô tô con tham gia giao thông đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 14X1 - 382.61 do anh T.Đ.L (SN 1981) cầm lái, chở theo vợ là chị N.T.T.H (SN 1994, cùng trú tại: Khu Lâm Sinh 1, phường Đông Mai, TP Quảng Ninh).

Vụ va chạm khiến anh L. tử vong trên đường đi cấp cứu, chị H. bị thương.

Qua điều tra, xác minh và căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc Trần Thu Hà lái xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe máy do anh T.Đ.L điều khiển, khiến anh L. tử vong.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ tai nạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra khi người điều khiển phương tiện thiếu ý thức, chủ quan hoặc không tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.

Chỉ một phút thiếu tập trung, một hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông cũng có thể cướp đi sinh mạng của người khác.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo mỗi người khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật; luôn tập trung quan sát, đi đúng phần đường, làn đường, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện nghiêm các quy tắc giao thông.

Cơ quan Công an khuyến cáo hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, bởi sự cẩn trọng và trách nhiệm của mỗi người chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng, không để những tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra.