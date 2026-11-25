(VTC News) -

Hình ảnh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi phương tiện đang lưu thông trên tỉnh lộ 152.

Ngày 24/11, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Tả Van xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với một thiếu niên có hàng loạt hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 18/11, lực lượng CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân về đoạn video dài khoảng 33 giây được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi điều khiển xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 152.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là G.A.L. (SN 2009, trú tại xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai), lái xe mô tô mang biển kiểm soát 24S1-003.XX.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP và các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, L. bị phạt 250.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm, 500.000 đồng về hành vi chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô và 1,25 triệu đồng về hành vi không có chứng nhận đăng ký xe.

Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi trên là 2 triệu đồng. Đáng chú ý, với hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, thiếu niên này còn bị áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện.

Theo cơ quan công an, việc buông cả hai tay khi phương tiện đang di chuyển khiến người lái khó kiểm soát tay lái, không kịp xử lý các tình huống bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông.