Khởi tố nữ tài xế ô tô chèn ép, tông thai phụ ở Lào Cai

(VTC News) -

Video: Xe ô tô chèn ép, tông người phụ nữ đang mang thai ở Lào Cai.

Liên quan vụ ô tô chèn ép, tông ngã thai phụ ở Lào Cai, tối 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, chiều ngày 1/11, Sang lái ô tô chở con trai, di chuyển từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân. Khi đi trên đường Hoàng Liên, do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng, Sang mâu thuẫn với chị P.T.T. (SN 1990, trú phường Cam Đường), lúc này đang đi xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, nữ tài xế lái ô tô áp sát, chèn ép và cản trở xe máy điện của chị T. di chuyển. Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái quay ngang đường, chắn một phần lối đi của phương tiện khác.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Khi chị T. vượt lên và dừng lại ở khu vực đèn đỏ, chiếc ô tô tiếp tục tiến tới, áp sát rồi va chạm vào phần đuôi xe máy điện, khiến phương tiện đổ xuống đường. Chị T. được xác định đang mang thai và phải điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.

Làm việc với công an, Võ Tuyết Sang thừa nhận đã đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở chị T. di chuyển. Nữ tài xế khai hành động này xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên tranh cãi và bản thân muốn tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ.

Vụ việc sau đó được cơ quan chức năng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ diễn biến và hành vi của những người liên quan.

Thực nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.