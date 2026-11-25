(VTC News) -

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 16 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, rạng sáng 8/11, tại phường Thanh Khê xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng, video ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương tập trung lực lượng xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với 16 đối tượng. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra xác định, một nhóm thanh thiếu niên gồm Trần Đình Vương Bảo, Hồ Công Nguyên Khương, Lương Trần Đức Mạnh Quân và Nguyễn Đăng Nguyên tập trung tại nhà Quân trên đường Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, chuẩn bị hung khí để tìm nhóm thanh niên có tên “Nam Trân” đánh nhau. Sau đó, các đối tượng tiếp tục gọi thêm người tham gia, hình thành nhóm 9 người đi trên 4 xe mô tô, mang theo tuýp sắt gắn lưỡi dao, ná và bình xịt hơi cay.

Trên đường di chuyển qua nhiều tuyến phố, nhóm này còn nhặt thêm 2 vỏ chai bia. Các đối tượng điều khiển xe với tốc độ trên 80 km/h, nẹt pô, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định một số đối tượng trong nhóm trên còn tham gia vụ việc có hành vi tương tự vào rạng sáng 2/9. Cụ thể, Nguyễn Đức Hiếu rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực bờ hồ đường Hà Huy Tập, lấy kiếm, tuýp sắt đã cất giấu để đi tìm các nhóm thanh niên khác gây sự, đánh nhau. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng nhập thêm một nhóm khác, cùng mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến đường.

Tang vật bị tạm giữ gồm 5 xe mô tô, 1 bình xịt hơi cay, 1 kiếm katana và 1 dao tự tạo dài khoảng 175cm, có lưỡi kim loại dài 40cm gắn vào ống tuýp sắt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong số 20 đối tượng liên quan có 4 trường hợp dưới 16 tuổi, 16 trường hợp trên 16 tuổi. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 16 đối tượng.