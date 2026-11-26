(VTC News) -

Sáng 26/11, TAND khu vực 16 TP.HCM mở phiên tòa lưu động, công khai tại Văn phòng khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, xét xử sơ thẩm bị cáo Triệu Thị Tâm (55 tuổi) về tội “Hành hạ người khác”.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/7/2024, Trường Mầm non Lá Xanh (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao) ký hợp đồng lao động với Triệu Thị Tâm. Bị cáo cùng bà C.C.N. (29 tuổi) làm bảo mẫu tại lớp mầm ghép, phụ trách chăm sóc khoảng 20 trẻ từ 24-36 tháng tuổi.

Phiên tòa xét xử bị cáo Triệu Thị Tâm, bảo mẫu Trường mầm non Lá Xanh. (Ảnh: T.L)

Trong quá trình làm việc, từ 10/6/2026 đến 27/6/2026, bà N. ghi lại 6 video cho thấy bị cáo Tâm dùng tay đánh và dùng dây thun bắn vào người hai bé M. và T. (cùng sinh năm 2024). Đến ngày 6/8/2026, bà N. đăng tải 2 đoạn video lên tài khoản mạng xã hội cá nhân nhằm cảnh báo phụ huynh cẩn trọng khi gửi con tại cơ sở này. Những hình ảnh trên nhanh chóng gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Giao vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại phiên tòa, bị cáo Triệu Thị Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp của các bị hại xác nhận bị cáo đã bồi thường 70 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Nói lời sau cùng, bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân mắc nhiều bệnh tật, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo để có điều kiện đi làm trả nợ.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường khắc phục hậu quả, được gia đình bị hại xin giảm án, phạm tội lần đầu và chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, theo HĐXX, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất, tâm sinh lý của trẻ nhỏ - đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ, đồng thời gây bức xúc lớn trong dư luận.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Triệu Thị Tâm 1 năm 3 tháng tù giam về tội “Hành hạ người khác”.