Khởi tố nữ tài xế chốt cửa ô tô, tăng ga bỏ chạy khi bị CSGT dừng xe

(VTC News) -

Video: Nữ tài xế chốt cửa ô tô, tăng ga bỏ chạy khi bị CSGT dừng xe.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (32 tuổi, trú phường Cam Đường) về tội chống người thi hành công vụ.

Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Trước đó, chiều 19/10, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Phú, phường Cam Đường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ô tô do Kim Anh lái chạy với tốc độ 59 km/h, trong khi đoạn đường có giới hạn tốc độ 50 km/h. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm.

Nữ tài xế lên xe bỏ chạy khi lực lượng chức năng đang kiểm tra. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi được thông báo lỗi vượt tốc độ và yêu cầu cung cấp giấy tờ theo quy định, nữ tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe cùng các giấy tờ liên quan.

Khi được yêu cầu di chuyển vào vị trí xử lý vụ việc, Kim Anh không chấp hành mà quay lại ô tô, chốt cửa rồi nổ máy, lái xe rời khỏi hiện trường. Mặc dù cán bộ CSGT và lực lượng cảnh sát cơ động liên tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nữ tài xế vẫn tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Cam Đường xác minh vụ việc.

Lê Kim Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu Kim Anh đưa ô tô quay lại hiện trường để lập biên bản, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy nữ tài xế không có nồng độ cồn và không phát hiện chất ma túy trong cơ thể.

Sau sự việc, Kim Anh thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật, có nguy cơ gây nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Nữ tài xế bày tỏ sự hối hận về hành vi đã thực hiện.