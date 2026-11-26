(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 người liên quan vụ đột nhập ký túc xá nam Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, đe dọa, hành hung học sinh để chiếm đoạt điện thoại và tiền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 22/11, một nhóm người từ bên ngoài đột nhập vào phòng ở ký túc xá nam của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Tại đây, nhóm này đe dọa, hành hung học sinh, ép buộc các nạn nhân giao tiền, điện thoại di động và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Đến khoảng 8h cùng ngày, Công an phường Văn Phú nhận được đơn trình báo của nhà trường về vụ việc. Ngay sau đó, Công an phường báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra triển khai các biện pháp xác minh, truy bắt những người liên quan.

Nhóm người liên quan vụ đột nhập ký túc xá, hành hung học sinh cướp tài sản. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Đến 17h30 ngày 22/11, lực lượng công an bắt giữ M.Đ.V. (trú tại tổ dân phố số 7, phường Văn Phú). Tiếp tục truy xét, công an bắt N.B.K. tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi người này đang trên đường bỏ trốn đi Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lào Cai triển khai nhiều tổ công tác, xác minh tại các địa bàn thuộc Phú Thọ, Bắc Ninh và xã Mê Linh, TP Hà Nội để truy tìm những người còn lại.

Đến 0h20 ngày 25/11, lực lượng chức năng bắt giữ T.Đ.V. và T.Đ.H. khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn 11, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt được thu giữ.

Làm việc với cơ quan điều tra, cả 4 người khai nhận hành vi cướp tài sản của học sinh Trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Tài sản gồm 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và 450.000 đồng bị ép chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, quá trình truy bắt được triển khai dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, với sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ và Công an phường Văn Phú.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam M.Đ.V., N.B.K., T.Đ.V. và T.Đ.H. để điều tra về tội Cướp tài sản theo quy định pháp luật.