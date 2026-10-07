Khởi tố kẻ bám theo bé gái trong đêm, đạp ngã nạn nhân để xâm hại

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hoàng Văn Tĩnh (SN 1989, trú tại thôn Hương Giang, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 2/10, sau khi uống bia tại một quán trên địa bàn phường Văn Phú, Hoàng Văn Tĩnh lái xe máy đi qua một số tuyến đường thuộc phường Yên Bái và phường Âu Lâu.

Mục đích của Tĩnh là tìm người để quan hệ tình dục. Hơn 1h ngày 3/10, khi phát hiện cháu N.T.T. đi xe đạp điện một mình, Tĩnh lái xe bám theo.

Hoàng Văn Tĩnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Thiên Bình)

Khi cháu T. đi đến khu vực Tổ dân phố số 8, phường Âu Lâu, Tĩnh đạp vào bánh xe khiến cháu ngã xuống đường. Sau đó, Tĩnh kéo cháu T. vào ven đường, dùng vũ lực khống chế, bóp cổ và đe dọa để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Đúng lúc này, một người dân đi qua nghe tiếng kêu cứu nên quay lại. Lo sợ bị phát hiện, Tĩnh lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai sau đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nghi phạm. Đến khoảng 15h40 cùng ngày, lực lượng công an xác định được Hoàng Văn Tĩnh và bắt giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/10, Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Hoàng Văn Tĩnh để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.