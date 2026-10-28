Khởi tố 3 kế toán trong vụ tham ô hơn 18 tỷ đồng ở Lạng Sơn

(VTC News) -

Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Kim Vy (SN 1979), Hoàng Thị Lý (SN 1979) và Đào Thanh Hải (SN 1982), cùng trú tại xã Bình Gia, để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cả ba bị can đều là kế toán phụ trách Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia.

Lực lượng chức năng tống đạt Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý và Đào Thanh Hải. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Theo điều tra, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ba người trên. Đến ngày 26/10, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, các lệnh được thi hành tại nơi ở và nơi làm việc của các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can Vy, Lý và Hải đã không làm đúng chức trách được giao. Những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia bị lợi dụng, khiến hành vi chiếm đoạt tài sản không được phát hiện kịp thời.

Cơ quan điều tra xác định Nông Thanh Tú (SN 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia) đã chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng trong thời gian dài, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thanh Tú về tội Tham ô tài sản.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thị Lý. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Việc tiếp tục khởi tố 3 kế toán phụ trách Chi nhánh nhằm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan, phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát chứng từ kế toán, thực hiện nghiêm quy định về quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm.