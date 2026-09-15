Đề nghị truy tố 6 shipper tội tham ô tài sản

(VTC News) -

Ngày 15/9, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can là shipper cùng về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

6 bị can bị truy tố. (Ảnh: CQĐT)

Các bị can là Nguyễn Văn Thanh (SN 1994), Nguyễn Anh Thân (SN 1997, cùng ngụ xã Đông Thái); Đoàn Trung Đăng (SN 2001, ngụ xã An Minh); Lê Nhựt Băng (SN 2002, ngụ xã Đông Hưng); Nguyễn Trường Khải (SN 1998, ở xã An Biên) và Đoàn Văn Luân (SN 1998, ngụ xã An Minh, tỉnh An Giang).

Theo Cơ quan điều tra, Thanh và 5 đồng phạm đều là nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh xã An Biên. Nhiệm vụ chính của các shipper này là nhận hàng hóa tại kho, giao hàng cho khách, thu tiền và nộp tiền lại công ty.

Lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý, kiểm soát hàng hóa của doanh nghiệp, 6 shipper không xác nhận giao hàng thành công trên hệ thống đối với các đơn hàng thu tiền để chiếm đoạt của công ty gần 190 triệu đồng.

Cũng tại An Gianng, trong ngày 15/9, Công an tỉnh này cho biết vừa khởi tố thêm bị can Phan Võ Kiều Trúc Linh, liên quan vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong ngày 11/7. Bị can Linh bị khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, để điều tra về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phan Võ Kiều Trúc Linh đã điều động Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú Khu phố 6, An Thới, đặc khu Phú Quốc) là người không đủ điều kiện điều khiển ca nô.