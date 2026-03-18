Khối tài sản nghìn tỷ đồng của cha con Chủ tịch Hóa chất Đức Giang vừa bị bắt

(VTC News) -

Cụ thể, với việc sở hữu cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang và PAT của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Đào Hữu Huyền là trên 5.300 tỷ đồng. Nhờ đó, ông Huyền đứng ở vị trí thứ 30 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tại ngày 17/3/2026.

Với vị trí này, ông Huyền còn giàu hơn một số doanh nhân nổi tiếng như: ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (4.665 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG (4.324 tỷ đồng), ông Dương Công Minh - nhà sáng lập Him Lam (4.167 tỷ đồng)…

Ông Đào Hữu Huyền (bên phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh (bên trái).

Vị trí của ông Đào Hữu Huyền đã được cải thiện mạnh. Trước đó, trong năm 2025, ông Huyền là người giàu thứ 38 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Đỉnh cao của ông Huyền phải kể đến giai đoạn 2022 - 2024. Năm 2024, với 8.305 tỷ đồng, ông Huyền là người giàu thứ 13 sàn chứng khoán Việt Nam. Năm 2023, ông Huyền cũng đứng ở vị trí thứ 13 nhưng với giá trị tài sản thấp hơn nhiều khi đạt 6.766 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2022, thị trường chứng khoán ghi nhận đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu DGC. Sau khi tăng gần gấp đôi thị giá, DGC giúp ông Huyền tiến sát Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Ông Huyền cũng gây chú ý khi khẳng định “hệ sinh thái nhân viên trăm tỷ” của mình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Forbes Việt Nam, ông Huyền tự hào khi một nhân viên vệ sinh môi trường của công ty cũng có 35 tỷ đồng, một kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu DGC.

Cũng chính với "hệ sinh thái" này ông Huyền đưa con trai vào Top người giàu nhất Việt Nam. Ông Đào Hữu Duy Anh giữ vai trò Tổng Giám đốc Hóa chất Đức Giang từ tháng 3/2020, thời điểm đó ông Duy Anh 32 tuổi.

Tuy nhiên, ông Đào Hữu Duy Anh không còn đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc DGC kể từ ngày 3/3/2025. Nguyên nhân được doanh nghiệp công bố để “phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020”. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, đối với công ty đại chúng, Tổng giám đốc không được là người có quan hệ gia đình với Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trước khi bị bắt, ông Đào Hữu Duy Anh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hóa chất Đức Giang.

Tại ngày 17/3, với khối tài sản trên 1.000 tỷ đồng, ông Duy Anh là người giàu thứ 162 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Đào Hữu Duy Anh sinh năm 1988, tốt nghiệp thạc sỹ Hoá đại học Cambridge, Anh. Công việc đầu tiên tại Hóa chất Đức Giang của Đào Hữu Duy Anh là công nhân đổ bê tông, sau đó là công nhân ở xưởng nguyên liệu.

Bộ Công an đã công bố thông tin khởi tố vụ án xảy ra tại Hóa chất Đức Giang. Đáng chú ý, cả hai cha con Chủ tịch Đào Hữu Huyền đều có tên trong danh sách bị bắt tạm giam. Theo đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố vì 3 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại các Điều 221, 227 và 235 Bộ luật Hình sự. Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc và là con trai ông Huyền bị khởi tố vì tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.