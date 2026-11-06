Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có tân giám đốc

(VTC News) -

Ngày 6/11, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện kể từ ngày 1/12/2026, thời hạn 5 năm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định cho tân Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Thanh Sơn)

BS Nguyễn Trung Cấp cam kết cùng tập thể lãnh đạo và nhân viên bệnh viện giữ vững vị thế đầu ngành về truyền nhiễm và nhiệt đới, phát triển các lĩnh vực đa khoa, nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực ứng phó dịch bệnh.

Tân giám đốc cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật cao, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Công tác đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, minh bạch cũng được xác định là những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

BS Nguyễn Trung Cấp tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1994, hoàn thành chương trình Thạc sĩ Hồi sức cấp cứu năm 2003 và Bác sĩ chuyên khoa II năm 2019. Năm 2020, ông được bổ nhiệm chức danh Bác sĩ cao cấp.

Sau thời gian công tác tại Bệnh viện Nông nghiệp, tháng 8/2006, ông chuyển về Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi đó là Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia. Ông lần lượt đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Trưởng khoa Cấp cứu trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện vào tháng 7/2020.

Trong gần hai thập kỷ tại đây, ông tham gia điều trị nhiều trường hợp nhiễm trùng và bệnh truyền nhiễm nặng, nguy kịch. Cùng đồng nghiệp, ông góp phần phát triển các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương và oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), giúp nâng cao khả năng cứu chữa người bệnh nặng.

Ông cũng trực tiếp tham gia phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, liên cầu lợn, sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi. Trong đại dịch COVID-19, ngoài công tác điều trị tại bệnh viện, ông còn hỗ trợ chuyên môn tại nhiều địa phương có dịch bùng phát.

Năm 2020, ông được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Hiện ông là Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam, đồng thời tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.