(VTC News) -

Ngày 23/11, tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị số 1, có diện tích 264,4 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư, được định hướng phát triển thành khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái, kết hợp các dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Khu đô thị số 1 được tổ chức thành 4 phân khu chức năng, kết nối hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí.

Trong đó, phân khu đô thị thể thao được quy hoạch kết nối với khu vực hồ Toong Đam, phát triển các công viên thể thao ngoài trời, hoạt động thể thao dưới nước cùng các dịch vụ thương mại, ẩm thực và giải trí.

Phân khu đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe có điểm nhấn là tổ hợp y tế, trị liệu quy mô hơn 16 ha, gồm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Khu vực này được định hướng phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc người cao tuổi và phục hồi sức khỏe.

Hai phân khu còn lại tập trung phát triển không gian ở sinh thái giữa rừng thông và khu ở kết hợp vui chơi giải trí. Các công trình được bố trí gắn với cảnh quan tự nhiên, kết nối hệ thống công viên, quảng trường, khu thương mại và dịch vụ.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết Khu đô thị số 1 là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược đồng hành cùng địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng cao nguyên Măng Đen.

Theo ông Trường, Sun Group cam kết phát huy kinh nghiệm, nguồn lực để triển khai dự án, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.

“Chúng tôi xin cam kết triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả lâu dài cho địa phương. Phát triển hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng địa hình, gìn giữ cảnh quan, rừng và nguồn nước, kiểm soát chặt chẽ các tác động môi trường trong suốt quá trình xây dựng và vận hành”, ông Trường khẳng định.

Với quy mô 264,4 ha, tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, dự án sẽ bổ sung những không gian nghỉ dưỡng, khu lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi, chăm sóc sức khỏe mà Măng Đen nói riêng hay tỉnh Quảng Ngãi nói chung vẫn còn thiếu. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, giúp du khách có thêm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, dược liệu và quảng bá nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương.