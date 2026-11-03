Khoảnh khắc Iran phá huỷ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên eo biển Hormuz.

(VTC News) -

Khoảnh khắc Iran phá hủy chiếc MQ-9 thứ 55 của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz.

Hôm 2/12, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phát hiện và bắn hạ chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại khu vực phía đông eo biển Hormuz. Chiến dịch đánh chặn được thực hiện bằng một hệ thống phòng không mới do Iran phát triển, thuộc lực lượng Không gian Vũ trụ và được tích hợp vào mạng lưới phòng không quốc gia.

“Mỹ một lần nữa không đạt được mục tiêu khi triển khai máy bay không người lái. Nhờ ơn Chúa, thêm một thất bại nữa được ghi vào hồ sơ của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Trung Đông”, thông báo của IRGC có đoạn.

Video được hãng thông tấn Tasnim công bố cho thấy cảm biến hồng ngoại bám bắt phi cơ có những đặc điểm giống mẫu MQ-9, trước khi một tên lửa lao đến từ phía sau. Vụ nổ dường như phá hủy hoàn toàn UAV khiến nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ và rơi xuống đất.

MQ-9 Reaper là UAV quân sự do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân nước này, có thể bay ở độ cao hơn 15.000 m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng với giá xuất xưởng khoảng 30 - 34 triệu USD. Nó có thể đảm nhận vai trò thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công.

IRGC thông tin thêm Iran cũng thu giữ thành công 2 máy bay không người lái trinh sát MQM-170 của Mỹ trên vùng trời phía nam đảo Qeshm, nâng tổng số thiết bị cùng loại bị tịch thu lên 4 chiếc.

Ngoài ra, IRGC thu giữ thêm 14 máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ. Những chiến dịch liên tiếp được Tehran thực hiện nhấn mạnh hiệu quả ngày càng cao của hệ thống tác chiến điện tử và phòng không nhiều tầng do nước này tự phát triển, giúp vô hiệu hóa phương tiện không người lái của đối phương mà không phải hoàn toàn dựa vào biện pháp quân sự thông thường.

Các vụ thu giữ mới nhất diễn ra sau khi đơn vị Hải quân và Không quân thuộc IRGC thu hồi thành công nhiều máy bay MQM-170 tại khu vực phía tây eo biển Hormuz và trên đảo Qeshm trong những ngày gần đây.