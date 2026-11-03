Wall Street Journal: Mỹ tập kích đảo Qeshm của Iran

(VTC News) -

Theo Wall Street Journal (WSJ), đây là vụ việc mới nhất trong loạt cuộc tấn công có giới hạn mà Washington tiến hành trong những tuần gần đây.

Thông báo cho biết thêm cuộc tấn công được triển khai với quy mô nhỏ hơn và chủ đích giữ kín thông tin nhằm tránh tạo cảm giác Mỹ đang chuẩn bị nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Tương tự, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin thông tin trên được công bố sau khi xảy ra nhiều vụ nổ trên hòn đảo nằm trong eo biển Hormuz.

Ảnh vệ tinh chụp đảo Qeshm. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu bình luận.

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran là khả thi sau khi Tehran tiết lộ thông tin về cuộc đàm phán gián tiếp với Washington và đề nghị mở lại eo biển Hormuz với những điều kiện nghiêm ngặt.

“Giá dầu đang giảm mạnh, giảm gần 10 USD/thùng, một kỷ lục, bởi vì mọi người cảm thấy sẽ không còn xảy ra xung đột với Iran. Iran muốn một thỏa thuận càng sớm càng tốt. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra!”, ông Trump cho hay.

Trước đó, Tổng thống Trump từng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu ông có thực hiện lời đe dọa nối lại cuộc tấn công quân sự chống lại Iran hay không và cho biết một thỏa thuận với Tehran có thể xảy ra. Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 hay không, ông Trump trả lời: “Không”.

Hôm 31/10, Tổng thống Trump cho rằng cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp và Tehran muốn đạt được một thỏa thuận nhưng theo ông, Tehran không đáng tin cậy.

“Họ không đáng tin cậy lắm. Họ đạt được thỏa thuận rồi lại rút lui”, ông Trump nhấn mạnh và cho biết Washington sẽ chờ xem Iran có thực sự muốn đạt được thỏa thuận hay không.

Về phía Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei chính thức trao quyền cho Chính phủ đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ.

“Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Về phương diện này, Lãnh tụ tối cao cũng đã trao một số quyền hạn nhất định cho chính phủ”, ông Pezeshkian nói.

Đồng thời, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran sẽ không đầu hàng trước mối đe dọa từ Mỹ và tiếp tục giữ vững lập trường trước những gì mà Tehran mô tả là “lời dối trá, phóng đại” từ kẻ thù.