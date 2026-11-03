Danh tính toàn bộ nạn nhân xấu số trên chuyến bay Learjet 60 được hé lộ

(VTC News) -

Theo New York Post, danh tính nạn nhân trong thảm kịch hàng không xảy ra gần khu dân cư ở gần thành phố Greenacres, hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ) đã được xác định. Chuyến bay chở Adam Robinson, (44 tuổi) - triệu phú hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, vợ ông là Helen Sharp và 2 con nhỏ Emma (4 tuổi), Charlie (2 tuổi). Anh trai của ông Robinson xác nhận thông tin này hôm 2/12.

“Tình yêu mà Helen và Adam dành cho nhau sẽ còn mãi”, anh trai ông Robinson viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ngoài ra, trên máy bay còn có 2 người bạn của gia đình ông Robinson là Rachael Reed, Charmi Fehr và người giữ trẻ Anita Maria Apellido Cetina.

Gia đình ông Adam Robinson được xác định nằm trong số những người thiệt mạng trên chuyến bay Learjet 60.

Adam Robinson sinh sống tại Austin, là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành 2 công ty phần mềm Retention.com và RB2B. Theo hồ sơ LinkedIn, trước đó ông từng làm việc tại Lehman Brothers và Barclays Capital.

“Adam và Helen là những người cha mẹ hết lòng vì con cái. Emma, 4 tuổi, và Charlie, 2 tuổi, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời họ”, gia đình ông Robinson viết trên mạng xã hội.

Hai người bạn của gia đình ông Robinson là Charmi và Rachael được mô tả là người “luôn tràn đầy niềm vui và tinh thần phiêu lưu. Họ yêu thương mọi người bằng tất cả sự chân thành, mãnh liệt và không chút do dự”.

Rachel Reed (bên phải) và Charmi Fehr - bạn thân của gia đình ông Adam Robinson.

Tờ The Post thông tin thêm cơ trưởng của chuyến bay là Jeff Gregory (55 tuổi). Trong những giây cuối cùng trước khi chiếc Learjet 60 trị giá 2 triệu USD được thuê lao xuống đất và vỡ tan gần một khu nhà di động, ông Gregory được nghe thấy đang đọc Kinh Lạy Cha trong cuộc liên lạc vô tuyến với Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường bay Miami.

Danh tính cơ phó cũng được xác định là Nathalia Filgueiras mới 20 tuổi, lấy bằng lái máy bay tư nhân ở tuổi 17 vào tháng 10/2023, thậm chí trước khi có giấy phép lái ô tô. Trong cuộc liên lạc cuối cùng với kiểm soát không lưu, cô liên tục la hét và cầu cứu.

Hiện tại, cơ quan điều tra liên bang vẫn chưa công bố nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, theo thông tin được nhà chức trách công bố hôm 2/12, chiếc máy bay hoạt động trong điều kiện nhiệt độ - 45,6°C, xuất hiện hiện tượng đóng băng và gặp nhiễu động không khí nghiêm trọng.

Chiếc máy bay Learjet 60 mất kiểm soát rơi xuống mặt đất.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) thông tin thêm máy bay bắt đầu vỡ ra giữa không trung trước khi lao xuống đất khiến các mảnh vỡ văng ra trong phạm vi bán kính khoảng 800 m. Ngoài ra, nhà điều tra chưa xác định được chiếc máy bay có được trang bị hộp đen ghi âm buồng lái hay không cũng như thiết bị này có còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn hay không.

Đồng thời, vai trò cụ thể của cơ phó Filgueiras trong quá trình xử lý tình huống khẩn cấp và thông báo diễn biến cho kiểm soát không lưu vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, luật sư hàng không Zachary S. Gorwitz thuộc công ty luật Podhurst Orseck, chuyên xử lý các vụ tai nạn máy bay cho biết giọng nói của nữ phi công trong đoạn ghi âm liên lạc cuối cùng có thể là dấu hiệu cho thấy cô không trực tiếp điều khiển máy bay.

“Việc nữ phi công phụ 20 tuổi là người thực hiện liên lạc qua bộ đàm cho thấy phi công chính có thể đang trực tiếp điều khiển máy bay”, ông Gorwitz nói.