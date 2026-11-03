  • logo
Xuất bản ngày 03/11/2026 12:11 PM
Xuất bản ngày 03/11/2026 12:11 PM

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam - 1

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam - 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam - 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam - 4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam - 5

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam - 6

Hai nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao hai nước tại cuộc hội đàm.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam - 7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam - 8

Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội đàm.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm