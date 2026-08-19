Khảo sát của Herbalife: Sức khỏe cải thiện nhờ quan tâm đến chăm sóc toàn diện

(VTC News) -

Herbalife công bố kết quả Khảo sát về Văn hóa Sống khỏe mạnh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026, cho thấy sự thay đổi mang tính thế hệ trong cách nhận diện và chăm sóc sức khỏe toàn diện trên khắp khu vực.

Khảo sát thu thập ý kiến của hơn 10.000 người tại 11 thị trường gồm Úc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Khảo sát chỉ ra người tiêu dùng thuộc thế hệ trẻ Gen Z và Millennials đang áp dụng cách tiếp cận có chủ đích và toàn diện hơn đối với sức khỏe, chú trọng đồng thời vào các khía cạnh thể chất, tinh thần, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội.

Cách tiếp cận toàn diện này cũng đang mang lại kết quả tích cực khi hơn một nửa số người tiêu dùng trẻ được khảo sát ghi nhận những cải thiện rõ rệt về sức khỏe và hạnh phúc của bản thân so với ba năm trước.

Sự chuyển dịch này không chỉ đơn thuần là thay đổi về tư duy; người tiêu dùng trẻ đang tích cực hiện thực hóa mong muốn sống khỏe mạnh thành hành động cụ thể bằng cách áp dụng các thói quen lành mạnh vào cuộc sống thường ngày.

Gần 7 trong số 10 người tham gia khảo sát thuộc thế hệ Gen Z (67%) và hơn 6 trong số 10 người thuộc thế hệ Millennials (62%) cho biết đang tập luyện thể dục thường xuyên, lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn và cải thiện thói quen ngủ so với ba năm trước - những tỷ lệ này đều vượt mức trung bình 57% của khu vực.

Tại Việt Nam, mong muốn thực hiện lối sống lành mạnh chiếm tỷ lệ cao hơn với 77% người được khảo sát thuộc thế hệ Gen Z và 83% thuộc thế hệ Millennials tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn so với ba năm trước. Xu hướng quan tâm đến sức khỏe này đang lan tỏa mạnh mẽ giữa các thế hệ tại Việt Nam với 79% số người tham gia khảo sát chia sẻ đã lựa chọn thực hành lối sống lành mạnh hơn.

“Thế hệ Gen Z và Millennials thực sự nổi bật trong cách tiếp cận vấn đề chăm sóc sức khỏe với sự chủ động và cam kết mạnh mẽ. Điều này được thể hiện rõ qua số lượng các bạn trẻ tham gia các chương trình sức khỏe cộng đồng có sự đồng hành của Herbalife ngày càng tăng.

Người tiêu dùng trẻ đang tích cực tìm kiếm cơ hội cải thiện sức khỏe và kết nối với những cộng đồng cùng chí hướng. Cam kết của họ đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động không chỉ mang lại những kết quả tích cực trong thời gian hiện tại mà còn đặt nền tảng để họ hướng đến cuộc sống khỏe mạnh và ý nghĩa hơn về lâu dài,” ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ.

Thế hệ Z tại Việt Nam đang tái định nghĩa khái niệm về sống khỏe mạnh hơn

Mặc dù kết quả khảo sát cho thấy người thuộc Gen Z hiện sống khỏe mạnh hơn so với những thế hệ đi trước, họ vẫn đang tiếp tục đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn về sống khỏe mạnh. Sức khỏe tinh thần và quản lý căng thẳng (46%) và chất lượng giấc ngủ (45%) là những ưu tiên hàng đầu mà thế hệ này mong muốn cải thiện, theo sau là dinh dưỡng (40%) và vấn đề năng lượng và tình trạng mệt mỏi (30%).

Thế hệ Gen Z đã và đang hành động trong những lĩnh vực mà họ xem là quan trọng nhất: 53% lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn, 51% cải thiện thói quen ngủ, và 49% tập luyện thể dục thường xuyên cũng như giảm thiểu các thói quen không lành mạnh. Điều này cho thấy thế hệ này sẵn sàng đầu tư không ngừng cho sức khỏe và hạnh phúc lâu dài thay vì chỉ theo đuổi các mục tiêu sức khỏe ngắn hạn.

Đồng thời, người tiêu dùng trẻ đang mở rộng định nghĩa về khái niệm chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đối với thế hệ Gen Z tại Việt Nam, sức khỏe thể chất được xem là lĩnh vực cần được hỗ trợ nhiều nhất (59%), theo sát là sức khỏe tinh thần (53%) và sức khỏe cảm xúc (46%).

Nhìn chung, những kết quả này cho thấy người tiêu dùng trẻ đang hướng tới cách tiếp cận sức khỏe toàn diện; thay vì chỉ tập trung vào một khía cạnh duy nhất, họ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và các cộng đồng để duy trì sự phát triển đồng bộ về cả chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc.

Các cộng đồng trực tuyến đóng vai trò ngày càng quan trọng

Tại Việt Nam, khác với phần lớn các thị trường khác mà Herbalife thực hiện khảo sát, mạng xã hội thường có tác động tích cực ngang bằng hoặc lớn hơn so với tác động từ bạn bè và/hoặc gia đình đối với mọi thế hệ.

Đối với thế hệ Z tại Việt Nam, việc chăm sóc sức khỏe ngày càng chịu ảnh hưởng bởi cả môi trường thực tế lẫn môi trường kỹ thuật số. Hơn một nửa số người được khảo sát cho biết mạng xã hội đã tác động tích cực đến sức khỏe và tinh thần của họ trong 12 tháng qua, vượt tầm ảnh hưởng từ bạn bè và gia đình. Các mối quan hệ xã hội (63%) và cộng đồng trực tuyến (50%) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ hình thành và duy trì những thói quen lành mạnh hơn.

Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng với sự đồng hành của Herbalife mang đến những chuỗi hoạt động thú vị và khuyến khích lối sống lành mạnh.