Khách ngồi kín chỗ, hàng quán ở TP.HCM 'hốt bạc' dịp lễ

Nghỉ lễ 1/5, anh Nguyễn Tuấn Vũ (ngụ đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) ra quán bánh canh cua gần nhà ăn sáng nhưng do quán kín chỗ nên phải đợi khoảng 10 phút mới được sắp xếp chỗ ngồi.

Bên trong, nhiều thực khách vẫn ngồi đợi nhân viên phục vụ. Một số người khác kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ mua bánh canh mang về.

"Nghỉ lễ 30/4, 1/5 nên quán đông khách hơn ngày thường. Giá cả vẫn như cũ, không tăng, mỗi tô bánh canh cua giá từ 45.000 – 60.000 đồng”, anh Vũ nói.

Nhiều quán ăn ở TP.HCM đông đúc khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5. (Ảnh: Đại Việt)

Đại diện quán bánh canh trên đường Đỗ Thị Lời, phường Nhiêu Lộc chia sẻ, trong kỳ nghỉ lễ, lượng khách tăng khoảng 30-40% so với ngày bình thường. Chủ quán huy động tối đa nhân viên và người trong gia đình để phục vụ thực khách.

Nhiều thực khách chờ mua mang về. (Ảnh: Đại Việt)

Cách quán bánh canh nói trên không xa, quán ốc nằm trên đường Trần Văn Đang cũng chật kín người ngồi. Nhiều thực khách đến sau phải đợi 15-20 phút mới được sắp xếp chỗ. Quán ốc này có tiếng là ngon, giá bình dân nên được thực khách từ khắp nơi đến ủng hộ.

Người chủ cho biết, ngày bình thường, quán đã đông khách, dịp nghỉ lễ lượng khách tăng khoảng 20%. Những món ăn được ưa chuộng nhất là sò lông nướng mỡ hành, sò điệp nướng phô mai, ốc giác xào rau muống…

Nhiều quán ốc bình dân cũng rất đông khách trong kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Đại Việt)

Chị Trần Thảo Ly, đại diện quán lẩu gà trên đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng chia sẻ, lượng khách đến đây tăng khoảng 50% so với ngày thường do nhiều hàng quán đóng cửa nghỉ lễ khiến thực khách đổ về các quán còn mở cửa.

"Nhiều quán cho nhân viên nghỉ lễ và đóng cửa nên khách hạn chế chỗ ăn uống hơn bình thường. Quán nào mở cửa cũng có lượng khách nhiều hơn”, chị Ly nói và cho biết doanh thu bình quân trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 12-15 triệu đồng một ngày, tăng khoảng 40-50% so với ngày thường.

Đại diện nhiều nhà hàng, quán ăn trên đường Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai cũng cho biết, doanh thu trong kỳ nghỉ lễ tăng mạnh, mức tăng dao động 30 – 50%. Một số nhà hàng, quán ăn lớn có doanh thu đạt 200 – 300 triệu đồng/ngày.

Các quán cà phê trên đường Hoàng Sa, Trường Sa, Lê Văn Sỹ cũng có lượng khách đông đảo. Nhiều quán luôn trong tình trạng kín chỗ, nhất là vào khung giờ từ 8-11h và 19-21h.

Theo các chuyên gia kinh tế, doanh thu kinh doanh tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ chỉ là hiện tượng mang tính chu kỳ, do nhu cầu “ăn ngoài – trải nghiệm” tăng cao trong các dịp lễ dài ngày. Ngoài người dân địa phương còn có lượng khách từ các tỉnh thành khác đổ về TP.HCM, kéo theo chi tiêu cho ăn uống tăng mạnh.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng doanh thu đột biến trong vài ngày lễ chỉ phản ánh “đỉnh ngắn hạn”, không phản ánh toàn bộ “sức khỏe” của thị trường F&B (kinh doanh dịch vụ ăn uống).

Đại diện đơn vị nghiên cứu thị trường iPOS.vn nhận định, người Việt không còn chi tiêu theo cảm tính, mà chuyển sang hướng lựa chọn có cân nhắc, đề cao giá trị nhận được. Thay vì cắt giảm chi tiêu, người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn cho những trải nghiệm xứng đáng.

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhóm sản phẩm có giá từ 35.000 đồng trở lên chiếm tới hơn 57% thị phần, cho thấy xu hướng ưu tiên trải nghiệm không gian và chất lượng dịch vụ. Khách hàng không chỉ đến để ăn uống, mà còn để tận hưởng không gian, kết nối và trải nghiệm cảm xúc. Song song với đó là sự gia tăng yêu cầu về minh bạch và an toàn thực phẩm, đặc biệt sau hàng loạt sự cố trong năm 2025.

Thời gian qua, Việt Nam ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người tiêu dùng. Trong đó, vụ việc tại Đồ hộp Hạ Long Canfoco và các vụ ngộ độc bánh mì gây ảnh hưởng khá lớn đến niềm tin. Những cú sốc này tạo ra sự thay đổi căn bản trong tâm lý tiêu dùng. Người Việt không còn tin vào quảng cáo hay thương hiệu một cách mặc định, mà chuyển sang đánh giá dựa trên những gì có thể quan sát trực tiếp tại điểm bán.

Các yếu tố như không gian sạch sẽ, quy trình chế biến rõ ràng, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được niêm yết công khai trở thành tiêu chí quan trọng. Minh bạch không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn giữ chân khách hàng.

“Thị trường F&B tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn, khi tăng trưởng không còn đến từ việc mở rộng ồ ạt, mà chuyển dần sang chiều sâu, với trọng tâm là năng lực vận hành, khả năng thích ứng và sức bền của từng mô hình kinh doanh”, đại diện iPOS.vn thông tin.