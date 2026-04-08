Kết quả Việt Nam vs Thái Lan, giải futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất

Màn đối đầu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan hấp dẫn đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Cổ động viên chủ nhà có mặt và phủ kín nhà thi đấu tạo nên sức ép không hề nhỏ cho Đoàn Phát và đồng đội.

Tuy nhiên, những cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về phía đội tuyển futsal Việt Nam. Nhan Gia Hưng nhận đường chuyền tuyệt vời từ Đa Hải nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Sau đó, Thái Lan liên tiếp có 3 cơ hội đáng chú ý nhưng Osamanmusa cũng không tận dụng được. Phạm Văn Tú thi đấu xuất sắc trong khung gỗ.

Đội tuyển futsal Thái Lan ghi 2 bàn trong hiệp 1.

Trong quãng thời gian tiếp theo, thế trận trên sân diễn ra với tốc độ rất cao. Việt Nam dù lép vế hơn nhưng sẵn sàng tung ra nhiều pha phản công chất lượng. Nguyễn Đa Hải có pha đá phạt hiểm hóc đưa bóng đi dội cột dọc còn Văn Tú cũng kịp cản phá nhiều cú sút của đối phương.

Đáng tiếc, đội tuyển futsal Việt Nam lại phải hứng chịu hai siêu phẩm từ đội chủ nhà. Phút 17, từ cú đá phạt góc của đồng đội, Itticha tung cú sút rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Thái Lan. 3 phút sau, Sarawut tung cú sút bóng sống rất đẳng cấp nâng tỉ số lên 2-0, đội tuyển futsal Việt Nam thua 2 bàn theo cùng một kịch bản.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam tràn lên tấn công và sớm có được bàn gỡ. Phút 23, từ pha đá phạt góc, Từ Minh Quang tung cú sút xa bóng sống đẹp mắt rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Nhưng chỉ ít phút sau, vẫn là Sarawut có pha dứt điểm uy lực nâng tỉ số lên 3-1.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Mạnh Dũng chuyền ngang rất hay và Đa Hải đệm bóng vào lưới trống ở phút 35. Đáng tiếc, trong những giây cuối cùng, Vũ Ngọc Ánh đá phản lưới nhà và Việt Nam đành chấp nhận thất bại 2-4. Thầy trò HLV Giustozzi vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026 với vị trí nhì bảng.

Kết quả: Việt Nam 2-4 Thái Lan

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Theerawat (1), Itticha (6), Panut (8), Muhammad Osamanmusa (11), Apiwat (14).

Việt Nam: Phạm Văn Tú (1), Nguyễn Đa Hải (7), Vũ Ngọc Anh (11), Từ Minh Quang (12), Nhan Gia Hưng (13).

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan mang tính chất phân định ngôi đầu bảng A giải Futsal Đông Nam Á 2026. Cả 2 đội đều có trong tay 6 điểm sau 2 lượt trận toàn thắng trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Myanmar, Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam tạm giữ lợi thế nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ. Chỉ cần hoà, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi sẽ đứng đầu bảng A

Đội tuyển futsal Thái Lan đang trong giai đoạn chuyển giao. Họ vừa trải qua kỳ SEA Games thất bại ngay trên sân nhà - lần đầu tiên mất huy chương vàng sau thời gian dài "thống trị" môn bóng đá trong nhà. Huấn luyện viên trưởng Miguel Rodrigo giải nghệ ngay sau đó.

Dù vậy, futsal Thái Lan vẫn được đánh giá ở đẳng cấp hàng đầu châu Á. Họ luôn có lực lượng dồi dào gồm những cầu thủ có chất lượng cao. Ở lần so tài gần nhất, đội tuyển futsal Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ nhưng vẫn thua vì những khoảnh khắc sơ suất. Nhìn chung, đối đầu với Thái Lan luôn là bài kiểm tra về mức độ tiến bộ cho đội tuyển Việt Nam.