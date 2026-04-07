Kết quả U20 nữ Việt Nam 1-0 Bangladesh: Hồi hộp chờ suất đi tiếp

U20 nữ Việt Nam vượt qua U20 nữ Bangladesh với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A Giải U20 nữ châu Á 2026.Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba và vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Trước đối thủ được đánh giá “vừa tầm”, U20 nữ Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công, với Ngân Thị Thanh Hiếu và Lưu Hoàng Vân liên tục tạo sức ép lên khung thành của thủ môn Mile Akter bên phía Bangladesh. Tuy nhiên, phải đến đầu hiệp hai, thế bế tắc mới được khai thông.

Phút 48, từ một tình huống đá phạt bên phần sân nhà, thủ môn U20 nữ Bangladesh xử lý thiếu an toàn, tạo cơ hội để Thùy Linh băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho U20 nữ Việt Nam. Trước đó, cú sút xa của Tạ Thị Hồng Minh không đi thẳng vào khung thành, nhưng lại vô tình trở thành đường kiến tạo để Thùy Linh lập công.

Bàn thắng này cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng tối thiểu nhưng cực kỳ quan trọng cho Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam 1-0 Bangladesh. (Nguồn: AFC)

Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0, qua đó có được 3 điểm đầu tiên tại giải và vươn lên xếp thứ ba bảng A với hiệu số -5. Đây là kết quả vừa đủ để thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn thành mục tiêu bắt buộc là giành chiến thắng ở lượt trận cuối.

Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa hoàn toàn mở ra. U20 nữ Việt Nam sẽ phải chờ kết quả các trận đấu ở bảng B và C để xác định có nằm trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Trước đó, hành trình của U20 nữ Việt Nam tại vòng bảng không hề dễ dàng. Đội bóng đã thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể tạo bất ngờ trước U20 nữ Trung Quốc (thua 0-3), trước khi tiếp tục nhận thất bại 1-4 trước chủ nhà U20 nữ Thái Lan. Hai kết quả này khiến thầy trò HLV Okiyama Masahiko rơi xuống cuối bảng A, kém Bangladesh về hiệu số bàn thắng bại.

Vì vậy, ở lượt trận gặp Bangladesh, U20 nữ Việt Nam không chỉ cần một chiến thắng mà còn phải thắng với cách biệt đủ lớn để cạnh tranh suất đi tiếp. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đội bóng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt ở khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A với sự góp mặt của U20 nữ Trung Quốc, Thái Lan và Bangladesh. (Nguồn: AFC)

Trong khi đó, U20 nữ Bangladesh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi từng dẫn trước U20 nữ Thái Lan 2-0 trước khi thua ngược 2-3, và để thua 0-2 trước U20 nữ Trung Quốc.

Tại Giải U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của U20 nữ Trung Quốc, U20 nữ Thái Lan và U20 nữ Bangladesh.

Giải U20 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1 đến 18/4/2026 với sự tham dự của 12 đội tuyển, được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Sau vòng bảng, 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết theo thể thức loại trực tiếp. Đặc biệt, 4 đội có thành tích cao nhất tại giải sẽ trở thành đại diện của châu Á tham dự Giải U20 nữ thế giới 2026.

Đội hình U20 nữ Việt Nam: Lê Thị Thu, Hồng Minh, Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Thương, Hồng Yêu, Thu Trang, Lê Thị Trang, Y Za Luong, Khánh Vy, Thanh Hiếu, Hoàng Cúc.

Đội hình U20 nữ Bangladesh: A. Khandaker, S. Jannat, A. Biswas, M. Khatun, M. Sagorika, U. Marma, S. Mardi, P. Das, S. Prity, S. Arfin, M. Akter.