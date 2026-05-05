Khoảnh khắc 2 sao Ngoại Hạng Anh húc đầu nhau, mỗi người khâu hơn 10 mũi

Ngày 4/5, trong trận Nottingham Forest thắng Chelsea 3-1 ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, tiền vệ Morgan Gibbs-White và thủ môn Robert Sanchez đều phải rời sân sau một pha va chạm đầu rất mạnh, khiến cả hai bị rách sâu vùng mặt. Sau trận, cả Gibbs-White và Sanchez đều thu hút sự chú ý khi đăng hình ảnh hậu chấn thương.

Trong ảnh, tiền vệ người Anh xuất hiện với khuôn mặt sưng tấy cùng chi chít những vết khâu chạy dọc từ trán xuống đến sống mũi. Tuy vậy, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan khi giơ biểu tượng ngón tay cái, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Taiwo Awoniyi - người đã ghi bàn từ pha kiến tạo của anh.

Chấn thương của Morgan Gibbs-White là tình huống đáng lo ngại xảy ra lần thứ hai trong trận đấu. Trước đó, cầu thủ Jesse Derry của Chelsea phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm mạnh với Zach Abbott (Nottingham Forest) ngay trong hiệp một. Pha bóng nguy hiểm đến mức các đài truyền hình tại Anh không phát lại tình huống này.

Sau giờ nghỉ, Morgan Gibbs-White được tung vào sân và kịp để lại dấu ấn với một pha kiến tạo giúp Nottingham Forest ghi bàn thứ ba. Dù vậy, anh chỉ thi đấu đến phút 66 trước khi phải rời sân vì pha va chạm đáng tiếc với thủ thành bên phía đối phương.

Ở phía đội chủ sân Stamford Bridge, Sanchez cũng phải nhường vị trí cho Filip Jorgensen sau khi dính chấn thương. Thủ môn người Tây Ban Nha đăng hình ảnh vết khâu trên đỉnh đầu và gửi lời hỏi thăm Gibbs-White: “Có vẻ cậu bị nặng hơn tôi, mong cậu ổn nhé”.

Huấn luyện viên Vitor Pereira cho biết ông vẫn hy vọng học trò có thể kịp bình phục để góp mặt ở bán kết Europa League gặp Aston Villa. Ông cho biết Gibbs-White vẫn tỉnh táo, nhớ rõ mọi việc, chỉ bị ảnh hưởng bởi cơn đau do vết rách sâu gây ra.

Cả hai đều phải rời sân sau pha va chạm đầu mạnh. (Nguồn: Reuters)

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), cầu thủ được chẩn đoán bị chấn động não phải nghỉ thi đấu ít nhất sáu ngày. Tuy nhiên, ban huấn luyện Nottingham Forest vẫn đang chờ đợi đánh giá cuối cùng từ đội ngũ y tế.

“Hy vọng đội ngũ y tế có thể làm nên phép màu để giúp Gibbs-White hồi phục, vì anh ấy là một cầu thủ vô cùng quan trọng với chúng tôi", HLV Vitor nói.

Trận đấu giữa Chelsea và Nottingham Forest bị gián đoạn khá lâu vì các tình huống chấn thương, trước khi Forest giành chiến thắng quan trọng ngay trên sân khách. Đội khách sớm mở tỷ số chỉ sau hai phút với pha đánh đầu của Awoniyi, trước khi Igor Jesus nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền.

Hiệp đấu đáng thất vọng của Chelsea khép lại khi Cole Palmer đá hỏng quả phạt đền, khiến đội nhà bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số. Sang hiệp hai, Awoniyi hoàn tất cú đúp, trước khi João Pedro ghi bàn danh dự bằng cú ngả người móc bóng đẹp mắt.

Chiến thắng bất ngờ này giúp Forest tạo ra cách biệt 6 điểm so với West Ham United trong cuộc đua trụ hạng, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng. Kết quả đó cũng mang lại sự yên tâm đáng kể để đội bóng dồn sức cho đấu trường UEFA Europa League, nơi họ chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt về.