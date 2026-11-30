(VTC News) -

Nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm Khám phá Không gian sâu tại thành phố Hợp Phì, miền đông Trung Quốc, thử nghiệm thành công nguyên mẫu thiết bị sản xuất oxy từ carbon dioxide (CO₂), hướng tới phục vụ các sứ mệnh dài ngày trên sao Hỏa.

Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, thiết bị có thể phân tách hơn một nửa lượng CO₂ được đưa vào, vượt giới hạn khoảng 50% của các phương pháp truyền thống.

Đáng chú ý, bộ phận cốt lõi của thiết bị, nơi CO₂ được phân tách thành oxy và carbon monoxide (CO), có đường kính chưa đến 5 cm, tương đương kích thước một quả bóng golf.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng công nghệ này có thể cung cấp oxy phục vụ các sứ mệnh dài ngày trên sao Hỏa trong tương lai.

“Để đáp ứng nhu cầu sinh lý cơ bản, mỗi phi hành gia cần khoảng 0,8 - 1 kg oxy mỗi ngày”, ông Zhang Xiao, chủ nhiệm dự án nghiên cứu cho biết.

Hình ảnh bề mặt sao Hỏa chụp bởi camera địa hình định vị trên tàu thám hiểm Zhurong của Trung Quốc vào năm 2021. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sao Hỏa có nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất oxy khi CO₂ chiếm khoảng 95% thành phần khí quyển của hành tinh này.

Trước đó, NASA đã chứng minh khả năng sản xuất oxy từ khí quyển sao Hỏa bằng thiết bị MOXIE trên tàu thám hiểm Perseverance. Thiết bị nặng 17 kg, sản xuất tổng cộng 122 gr oxy qua 16 lần vận hành trong giai đoạn 2021 - 2023.

Tuy nhiên, MOXIE phải làm nóng không khí sao Hỏa lên tới 800°C, sau đó sử dụng điện để tách oxy qua một lớp vật liệu gốm. Nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho rằng phương pháp này tiêu tốn nhiều năng lượng, trong khi quá trình gia nhiệt và làm nguội liên tục có thể khiến vật liệu gốm xuống cấp, nứt vỡ.

Thay vì gia nhiệt, thiết bị của Trung Quốc sử dụng vi sóng có cùng tần số với lò vi sóng gia dụng, kết hợp với từ trường mạnh.

Từ trường khiến các electron chuyển động xoay tròn, trong khi vi sóng cung cấp năng lượng cho chúng. Các electron giàu năng lượng va chạm và phá vỡ phân tử CO₂, giải phóng các nguyên tử oxy. Những nguyên tử này sau đó kết hợp thành phân tử oxy (O₂).

Thiết bị MOXIE do NASA phát triển. (Ảnh: NASA)

Một trong những thách thức lớn nhất của nhóm nghiên cứu là thu nhỏ buồng phản ứng, do vi sóng ở tần số được sử dụng thường không thể truyền qua ống có đường kính nhỏ hơn khoảng 7 cm. Để khắc phục, các nhà khoa học thiết kế một bộ phận bằng gốm có hình dạng đặc biệt, giúp dẫn vi sóng vào không gian nhỏ hơn.

Trong thử nghiệm, nguyên mẫu có thể duy trì hoạt động ở mức công suất chỉ 10 W, tương đương công suất của một bóng đèn LED.

“Kết quả nghiên cứu cung cấp nền tảng kỹ thuật quan trọng cho việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ sự sống tại những căn cứ tương lai trên sao Hỏa”, nhóm nghiên cứu cho biết trong báo cáo, dự kiến công bố trong ấn bản tháng 12 của Tạp chí Khám phá Không gian sâu.

Các nhà khoa học Trung Quốc tiếp tục đo lường chính xác sản lượng oxy và mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị, thử nghiệm với hỗn hợp khí có thành phần gần giống khí quyển sao Hỏa thực tế, đồng thời tìm cách thu nhỏ thiết bị, thu gom oxy và sử dụng năng lượng Mặt Trời để vận hành.