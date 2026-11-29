(VTC News) -

Tại hội nghị AI Journey 2026 diễn ra ở Moskva, Nga vừa qua, doanh nhân Raul John Aju, 16 tuổi - người được mệnh danh là “thần đồng AI” - đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình dạy và học.

Video về buổi làm việc được Đại sứ quán Nga tại Nam Phi đăng tải trên mạng xã hội X, lập tức thu hút nhiều sự chú ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Raul John Aju. (Ảnh: NDTV)

AI hỗ trợ tốt nhưng không nên phụ thuộc

Aju cho rằng AI có thể giúp các bài học trở nên thú vị hơn, đồng thời cho phép học sinh tiếp cận kiến thức theo phương pháp và tốc độ phù hợp với bản thân.

Đồng thời, AI có thể giúp giáo viên giải quyết một trong những khó khăn của giáo dục hiện nay là đáp ứng nhu cầu học tập khác nhau của từng học sinh.

“Trong một lớp học có 40 học sinh, làm thế nào một giáo viên có thể cá nhân hóa việc học cho từng em? Đó là lúc cháu tin rằng AI có thể giúp ích”, Aju nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin bày tỏ lo ngại việc quá phụ thuộc vào công nghệ này có thể ảnh hưởng đến khả năng tư duy độc lập của người học.

“Ngày nay, AI thường được sử dụng như công cụ hỗ trợ, một trợ lý. Đáng tiếc là con người không còn suy nghĩ, không còn lập luận nữa. Liệu việc sử dụng AI như vậy có phải là mối đe dọa đối với quá trình giáo dục hay không?”, ông Putin đặt câu hỏi.

Đáp lại, Aju so sánh việc sử dụng AI với máy tính cầm tay. Cậu cho rằng học sinh cần nắm vững kiến thức nền tảng trước khi sử dụng công nghệ để hỗ trợ việc học, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ để tìm kiếm câu trả lời.

“Cháu cho rằng chúng ta nên hợp tác với AI, thay vì sử dụng nó để thay thế khả năng suy nghĩ của chính mình”, Aju nói.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Putin cũng ca ngợi những nỗ lực của Aju trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời liên hệ công việc của thiếu niên này với sáng kiến “Make in India” của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

“Công việc của cháu góp phần hiện thực hóa lời kêu gọi Make in India của Thủ tướng Modi, đúng không? Bởi nó giúp những người trẻ tìm ra giải pháp của riêng mình và đưa các giải pháp đó vào thực tiễn”, ông Putin nói.

12 tuổi chế tạo robot, 16 tuổi điều hành công ty AI

Raul John Aju là nhà sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ (CTO) của AI Realm Technologies, công ty chuyên phát triển các sản phẩm và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Raul John Aju phát biểu trong một diễn đàn về AI năm 2025. (Ảnh: India Today)

Khác với nhiều người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, Aju không xuất thân từ nền tảng đào tạo kỹ thuật hay khoa học máy tính. Cậu hiện là học sinh lớp 12, theo học chương trình thuộc khối ngành thương mại tại Trường Trung học công lập North Edappally, thành phố Kochi, miền Nam của Ấn Độ.

Aju đam mê công nghệ từ năm 9 tuổi, khi cậu tìm hiểu về chỉnh sửa video, trước khi chuyển sang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và robot.

Năm 12 tuổi, Aju chế tạo robot MeBot trong khuôn khổ một dự án khoa học tại trường. Thành công của dự án giúp cậu tự tin hơn và bắt đầu thử nghiệm phát triển các công cụ công nghệ của riêng mình.

Trong những năm tiếp theo, Aju phát triển nhiều sản phẩm phục vụ các nhu cầu khác nhau, như RESQ AI hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp, ZapGap giúp tự động hóa tác vụ, Investo AI hỗ trợ ra quyết định và FeedFye phục vụ sáng tạo nội dung.

Theo Onmanorama, tính đến tháng 8/2026, Aju đã phát triển khoảng 15 công cụ AI, thành lập công ty khởi nghiệp với 15 nhân viên và đào tạo gần 500.000 người về trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh phát triển sản phẩm công nghệ, Aju còn điều hành ThinkCraft Academy, nền tảng giáo dục giúp học sinh, sinh viên và người đi làm tiếp cận AI dễ dàng hơn, trong đó có phương pháp học thông qua trò chơi. Cậu cũng tổ chức các chương trình đào tạo dành cho những người không có nền tảng khoa học.

Đầu năm 2026, Aju tham gia thảo luận về trí tuệ nhân tạo và an toàn trẻ em tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tác động của AI ở New Delhi, trong một chương trình có liên kết với Liên Hợp Quốc.

Chia sẻ sau cuộc gặp Tổng thống Putin, Aju gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, bạn bè và ban tổ chức hội nghị. Doanh nhân 16 tuổi cho biết việc tiếp xúc với những người giàu kinh nghiệm tại sự kiện giúp cậu nhận ra bản thân vẫn còn nhiều điều phải học hỏi.