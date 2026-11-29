(VTC News) -

Núi lửa Tharsis Tholus, hình thành từ hàng tỷ năm trước, hiện đã ngừng hoạt động nhưng vẫn giữ lại những dấu tích địa chất quý giá, giúp các nhà khoa học khám phá lịch sử hoạt động núi lửa trên Hành tinh Đỏ.

Tàu vũ trụ Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), hoạt động quanh sao Hỏa từ năm 2003, đã ghi lại những hình ảnh chi tiết về ngọn núi lửa này bằng camera lập thể độ phân giải cao (HRSC), cho phép các nhà khoa học quan sát chi tiết cấu trúc và địa hình bề mặt.

Núi lửa Tharsis Tholus trên bề mặt sao Hỏa được chụp bởi tàu quỹ đạo Mars Express.(Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin)

Tharsis Tholus cao khoảng 8 km, tương đương với những đỉnh núi cao nhất của dãy Himalaya trên Trái Đất. Tuy nhiên, xét về quy mô địa chất trên sao Hỏa, nó chỉ thuộc nhóm núi lửa có kích thước trung bình.

Để so sánh, Olympus Mons, ngọn núi lửa lớn nhất trong Hệ Mặt Trời, cao khoảng 21,3 km, vượt xa Tharsis Tholus.

Mặc dù không nổi bật về chiều cao, Tharsis Tholus lại thu hút sự chú ý nhờ độ dốc lớn, với sườn núi nghiêng khoảng 10 độ so với phương ngang, khiến nó trở thành một trong những ngọn núi lửa có sườn dốc nhất trên sao Hỏa. Độ dốc này lớn hơn Mauna Kea ở Hawaii nhưng vẫn thấp hơn núi lửa Vesuvius tại Italy.

Để thể hiện rõ cấu trúc và địa hình của ngọn núi lửa trong ảnh dựng 3D, các nhà nghiên cứu đã phóng đại tỷ lệ chiều dọc gấp 3 lần. Nhờ đó, những sườn dốc, vách đá và khu vực sụt lún hiện ra rõ nét hơn.

Toàn cảnh địa hình dốc đứng của núi lửa Tharsis Tholus (Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin).

Ngoài độ cao và độ dốc, Tharsis Tholus còn có một lịch sử thú vị. Bề mặt của nó lốm đốm những miệng núi lửa nhỏ, là dấu tích của các va chạm trong quá khứ. Những hố va chạm do các thiên thể lao xuống, các rãnh xói mòn, vách đá và vết đứt gãy trên sườn núi.

Theo ESA, hình dạng hiện tại của ngọn núi là kết quả của nhiều quá trình địa chất, gồm các dòng dung nham cổ đại, va chạm thiên thạch, xói mòn và sụt lún địa hình.

Đặc biệt, khu vực đỉnh núi có một hố sụt lún khổng lồ gọi là caldera, với độ sâu lớn nhất khoảng 2,7 km.

Khác với hố chạm do thiên thạch, caldera hình thành khi lượng lớn magma thoát ra trong quá trình phun trào, khiến buồng chứa bên dưới không còn đủ khả năng nâng đỡ địa hình phía trên. Kết quả là bề mặt núi lửa sụp xuống, tạo thành một hõm lớn.

Dữ liệu cho thấy Tharsis Tholus đã trải qua ít nhất 2 đợt sụp lún lớn, tạo nên 2 hõm chồng lấn lên nhau.

Theo ESA, Tharsis Tholus bắt đầu hình thành khoảng 3,8 tỷ năm trước và được cho là đã phun trào dung nham lần cuối vào khoảng 200 triệu năm trước. Dù là khoảng thời gian rất xa so với lịch sử loài người, sự kiện này vẫn được xem là tương đối gần trên thang thời gian địa chất.

Những hình ảnh mới do Mars Express ghi lại cung cấp thêm dữ liệu quý giá cho các nhà khoa học trong việc nghiên cứu lịch sử hình thành, hoạt động núi lửa và những biến đổi địa chất trên Hành tinh Đỏ.