Con rể ông Trump nêu kế hoạch phát triển Gaza theo mô hình đô thị cao tầng

(VTC News) -

Ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 22/1 cho biết Hội đồng Hòa bình đang xây dựng kế hoạch phát triển Dải Gaza theo mô hình đô thị cao tầng, lấy an ninh và thu hút đầu tư làm trụ cột.

Ông Jared Kushner phát biểu sau lễ ký hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026. (Ảnh: AP/Evan Vucci)

Phát biểu bên lề sự kiện, ông Kushner nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất trong giai đoạn đầu là bảo đảm an ninh. “Ưu tiên số một chắc chắn là an ninh. Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với phía Israel để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và giai đoạn tiếp theo là làm việc với Hamas về vấn đề phi quân sự hóa”, ông cho biết.

Theo ông Kushner, nếu không có an ninh, sẽ không có nhà đầu tư nào sẵn sàng rót vốn vào Gaza. “Không có an ninh thì sẽ không ai đến xây dựng, không ai đầu tư. Chúng tôi cần đầu tư để tạo việc làm cho người dân”, ông nhấn mạnh.

Hội đồng Hòa bình muốn áp dụng “các nguyên tắc thị trường tự do” nhằm giảm sự phụ thuộc của Gaza vào viện trợ nước ngoài. Ông Kushner cũng công bố bản đồ quy hoạch Dải Gaza, trong đó chia thành các khu “dân cư” và “du lịch ven biển kết hợp”.

Theo kế hoạch, khoảng 100.000 căn hộ sẽ được xây dựng tại Rafah, cùng với dự án “Gaza mới” gồm các tòa tháp cao tầng dọc bờ biển. Là một nhà phát triển bất động sản, ông Kushner từng nhận định Gaza sở hữu quỹ đất ven biển “rất có giá trị”.

“Ở Trung Đông, họ có thể xây dựng những thành phố quy mô hai, ba triệu dân chỉ trong ba năm. Những dự án như thế này hoàn toàn khả thi nếu chúng ta quyết tâm thực hiện”, ông cho biết.

Cũng tại sự kiện, ông Kushner cho rằng việc kiến tạo hòa bình phức tạp hơn nhiều so với một thương vụ kinh doanh. “Hòa bình là một thỏa thuận hoàn toàn khác, bởi nó đòi hỏi thay đổi một tư duy", ông nhận định, đồng thời khẳng định những nỗ lực vì hòa bình tại Gaza mang tính "khởi nghiệp" rất cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm bản hiến chương trong lễ ký kết sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026. (Ảnh: AP/Markus Schreiber) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 ký hiến chương, chính thức ra mắt sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos. Theo ông Trump, hội đồng trước mắt tập trung củng cố lệnh ngừng bắn tại Gaza, thúc đẩy phi quân sự hóa và tái thiết khu vực này, đồng thời có thể đảm nhận vai trò rộng hơn trong xử lý các thách thức an ninh và hòa bình toàn cầu. Theo Reuters, khoảng 35 quốc gia đã cam kết tham gia Hội đồng Hòa bình, trong đó có Saudi Arabia, UAE, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus và Việt Nam. Liên hợp quốc cho biết sẵn sàng phối hợp với hội đồng trong khuôn khổ nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên quan đến kế hoạch hòa bình Gaza.