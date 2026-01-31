Israel không kích dữ dội vào Gaza, ít nhất 28 người chết

Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong loạt cuộc không kích liên tiếp do quân đội Israel tiến hành vào 7 địa điểm khác trên khắp dải Gaza hồi sáng nay.

Cuộc tập kích mới nhất đánh trúng một đồn cảnh sát ở khu vực quận Sheikh Radwan, thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza, khiến 13 người tử vong tại chỗ. Nguồn tin khẳng định đây là loạt cuộc không kích dữ dội và gây thương vong nặng nề nhất của quân đội Israel tại Gaza trong nhiều tuần qua.

Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã đánh phá các mục tiêu của lực lượng Hamas và nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad, tại nhiều địa điểm khác nhau ở Gaza.

Israel không kích dữ dội vào Gaza. (Ảnh minh họa: Reuters).

IDF khẳng định các nhóm vũ trang Palestine đã vi phạm lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, buộc quân đội Israel phải ra tay hành động.

Theo một số nhà phân tích A rập, Israel đang lợi dụng sự quan tâm của dư luận tập trung vào cuộc khủng hoảng Iran, để đẩy mạnh tấn công tại dải Gaza nhằm mục tiêu cản trở triển khai giai đoạn 2 của sáng kiến hòa bình Gaza mà Chính quyền Mỹ và các bên đang thúc đẩy.