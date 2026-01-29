Hamas tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền lực ở Gaza

(VTC News) -

Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG) được thành lập như một phần của thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Hamas và Israel do Washington hậu thuẫn, có hiệu lực vào cuối năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP công bố hôm 28/1, người phát ngôn của lực lượng Hamas, ông Hazem Qassem cho biết: “Tất cả các bộ, cơ quan và ban ngành, kể cả trong lĩnh vực an ninh đều sẵn sàng bàn giao hồ sơ cho uỷ ban kỹ trị Palestine. Sau đó, ủy ban sẽ tiến vào dải Gaza. Quá trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra tiếp theo”.

Các chiến binh Hamas hoạt động tại Gaza. (Ảnh: Getty)

Ông Qassem khẳng định mọi công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao toàn quyền quản lý vùng lãnh thổ Palestine đã hoàn tất. Hiện Hamas "sẵn sàng tham gia vào tất cả giai đoạn của kế hoạch hòa bình giai đoạn hai" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Việc lực lượng Hamas chuyển giao quyền kiểm soát và giải giáp vũ khí được xem là bước tiếp theo trong lộ trình kế hoạch hoà bình của Tổng thống Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột Hamas - Israel và tái thiết dải Gaza.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Tây Jerusalem sẽ không cho phép bắt đầu hoạt động tái thiết khu vực bị tàn phá nặng nề này cho đến khi Hamas hoàn toàn giải giáp vũ khí. Ông nhấn mạnh "Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh" đối với cả Gaza và Bờ Tây, đồng thời nhắc lại việc Israel sẽ không cho phép thành lập nhà nước Palestine.

Theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, việc quản lý hàng ngày ở dải Gaza dự kiến ​​sẽ do NCAG đảm nhiệm. Cơ quan này sẽ hoạt động dưới sự lãnh đạo của “Hội đồng Hòa bình”, do tổng thống Mỹ chủ trì.

Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn tại dải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza Mahmoud Basal cho biết có 3 người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel trong những vụ việc riêng rẽ tại các khu vực Khan Younis và Rafah hôm 19/1.

Theo cơ quan y tế Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng 10/2025, ít nhất 465 người Palestine bị sát hại, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ tháng 10/2023 lên tới 71.550 người.