Israel phá hủy hơn 60% bệ phóng tên lửa của Iran

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có khoảng 260 đến 290 trong số 410 đến 440 bệ phóng tên lửa của Iran bị Israel "phá hủy hoặc vô hiệu hóa" kể từ khi chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel bắt đầu cho đến nay. ISW nhận định hiệu quả của chiến dịch phối hợp chung giữa Mỹ và Israel khiến binh lính thuộc lực lượng tên lửa của Iran "mất tinh thần, đào ngũ và từ chối tuân lệnh".

Ngày 28/2 - ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự, Iran phóng khoảng 182 tên lửa đạn đạo vào các quốc gia vùng Vịnh, trong khi chỉ có 9 vụ phóng tên lửa đạn đạo được ghi nhận hôm 15/3.

Tòa nhà dân cư bị hư hại sau khi trúng bom trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel. (Ảnh: AP)

"Hầu như không có bằng chứng nào cho thấy Iran đang dự trữ tên lửa hoặc máy bay không người lái để sử dụng sau khi Mỹ và đồng minh hết tên lửa đánh chặn", ISW nhận định.

ISW cũng lập luận: “Việc tích trữ tên lửa trong kho dự trữ sẽ không mang lại lợi ích gì cho Iran nếu nước này không thể phóng chúng hoặc nếu chúng bị bắn hạ trước khi nhắm trúng mục tiêu”.

Lực lượng Mỹ và Israel cũng nhắm mục tiêu vào bệ phóng máy bay không người lái của Iran, nhưng cả hai bên đều không công bố số liệu về số lượng mục tiêu máy bay không người lái bị tấn công.

Giống như những vụ phóng tên lửa đạn đạo, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có xu hướng giảm khi các quốc gia vùng Vịnh báo cáo có 18 vụ phóng máy bay không người lái vào ngày 15/3 so với hơn 200 vụ vào ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại do cuộc không kích gây ra ở Iran.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth tiết lộ số lượng tên lửa của Iran “giảm 90%” so với đầu Chiến dịch Epic Fury và các cuộc tấn công tự sát bằng máy bay không người lái một chiều của nước này cũng giảm 95%.

Phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel thông tin quân đội nước này đang lên kế hoạch cho hoạt động chiến đấu chống lại Iran trong vòng khoảng 3 tuần nữa và tiếp tục lên “kế hoạch chi tiết hơn” thêm 3 tuần sau đó nữa nếu cần thiết.

“Chúng tôi có hàng ngàn mục tiêu phía trước. Chúng tôi đã sẵn sàng, phối hợp với đồng minh Mỹ thực hiện kế hoạch cho đến kỳ nghỉ Lễ Vượt Qua của người Do Thái, khoảng ba tuần nữa (kết thúc vào lúc hoàng hôn ngày 9/4). Và chúng tôi còn có những kế hoạch sâu rộng hơn nữa cho 3 tuần sau đó", Phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin nhấn mạnh.