Trận chiến sinh tử giữa tình báo Israel và Iran đang diễn ra thế nào?

(VTC News) -

Cuộc chiến trong bóng tối

Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran từ lâu không chỉ diễn ra trên chiến trường Trung Đông, mà còn mở rộng sang một mặt trận ít được nhìn thấy hơn nhưng không kém phần quyết liệt, đó là mặt trận tình báo. Các nguồn tin quốc tế gần đây cho biết năm 2026 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động gián điệp và phản gián giữa hai quốc gia, cho thấy cuộc đấu trí âm thầm này đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo truyền thông Iran và nhiều hãng tin quốc tế, lực lượng an ninh Tehran trong năm 2026 đã bắt giữ hàng chục nghi phạm bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Israel - Mossad. Những người này bị cho là tham gia vào các hoạt động thu thập thông tin quân sự, giám sát các cơ sở hạ tầng chiến lược và hỗ trợ các chiến dịch phá hoại nhằm vào chương trình quân sự của Iran.

Một số nghi phạm còn bị cáo buộc cung cấp thông tin về các cơ sở nghiên cứu tên lửa và hạt nhân, vốn được Tehran xem là những mục tiêu tối mật.

Các vụ bắt giữ cho thấy Iran đang tăng cường đáng kể năng lực phản gián nhằm đối phó với mạng lưới tình báo Israel. Trong nhiều năm qua, Mossad được cho là đã xây dựng một hệ thống điệp viên sâu rộng trong lãnh thổ Iran, từ các nguồn tin địa phương cho đến những mạng lưới hậu cần hỗ trợ các chiến dịch phá hoại. Những hoạt động này từng được cho là liên quan đến hàng loạt vụ tấn công bí mật nhằm vào cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học của Iran.

Tuy nhiên, cuộc chiến gián điệp không chỉ diễn ra một chiều. Israel cũng đang phải đối mặt với mối lo ngại ngày càng lớn về hoạt động tình báo của Iran ngay trong lãnh thổ nước này.

Israel phát hiện mạng lưới gián điệp Iran

Theo các nguồn tin an ninh Israel được truyền thông phương Tây dẫn lại, trong vòng hai năm qua nước này đã phát hiện khoảng 60 công dân bị cáo buộc hợp tác với Iran để thu thập thông tin quân sự. Những người bị nghi ngờ này được cho là đã cung cấp dữ liệu liên quan đến hệ thống phòng thủ, cơ sở hạ tầng chiến lược và các mục tiêu nhạy cảm khác.

Các cơ quan an ninh Israel cho rằng Iran đang tìm cách xây dựng mạng lưới gián điệp ngay trong nội địa nhằm bù đắp cho lợi thế tình báo lâu nay của Mossad. Tehran được cho là đã sử dụng nhiều phương thức tuyển mộ khác nhau, từ tiếp cận trực tuyến cho đến khai thác các mối quan hệ cá nhân và tài chính nhằm lôi kéo người cung cấp thông tin.

Những người bị bắt giữ vì bị tình nghi là gián điệp Israel lên kế hoạch tấn công ở Iran. Ảnh France 24

Giới phân tích nhận định việc Israel phát hiện hàng chục nghi phạm trong thời gian ngắn cho thấy quy mô hoạt động tình báo của Iran đã tăng đáng kể. Điều này cũng phản ánh một xu hướng mới trong cuộc cạnh tranh giữa hai quốc gia, khi cả hai bên đều tìm cách mở rộng hoạt động gián điệp sâu hơn vào lãnh thổ đối phương.

Một số chuyên gia an ninh Trung Đông cho rằng cuộc chiến tình báo giữa Israel và Iran hiện nay tương tự những cuộc đối đầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi các cường quốc không chỉ cạnh tranh bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng khả năng thâm nhập và phá hoại trong bóng tối.

Mặt trận bí mật của cuộc đối đầu Trung Đông

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng, hoạt động tình báo đang trở thành công cụ quan trọng giúp cả Israel và Iran giành lợi thế chiến lược. Mossad từ lâu được đánh giá là một trong những cơ quan tình báo hiệu quả nhất thế giới, nổi tiếng với các chiến dịch thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương và những hoạt động bí mật có độ chính xác cao.

Trong khi đó, Iran cũng đã đầu tư mạnh cho các cơ quan an ninh và tình báo của mình, đặc biệt là Bộ Tình báo và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Những cơ quan này được cho là đang mở rộng hoạt động phản gián, cũng như xây dựng mạng lưới tình báo ở nước ngoài nhằm đối phó với Israel.

Các nhà phân tích cho rằng sự leo thang của cuộc chiến gián điệp phản ánh mức độ đối đầu ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia. Khi nguy cơ xung đột trực tiếp luôn hiện hữu, cả Israel và Iran đều xem tình báo là công cụ then chốt để phát hiện sớm các mối đe dọa và tiến hành các chiến dịch bí mật nhằm làm suy yếu đối phương.

Những vụ bắt giữ gián điệp gần đây ở cả hai phía cho thấy cuộc chiến trong bóng tối này đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Dù ít khi được công khai chi tiết, các hoạt động tình báo giữa Israel và Iran đang âm thầm định hình cục diện an ninh Trung Đông, nơi mà mỗi thông tin thu thập được có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cán cân chiến lược của toàn khu vực.