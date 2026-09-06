Iran tấn công 2 chiến hạm ở Hormuz, Mỹ phóng tên lửa đáp trả

(VTC News) -

Lực lượng Mỹ nhắm vào ba tàu chở dầu thô của Iran đang hoạt động trong hoặc gần eo biển Hormuz

Ngày 5/9, lực lượng Mỹ và Iran liên tiếp tấn công tàu thuyền trên vùng biển quanh Iran, đẩy căng thẳng tại khu vực lên một nấc mới. Phía Mỹ cho biết đã tập kích ba tàu chở dầu của Iran, trong khi Tehran tuyên bố nhắm vào ba tàu khác vì các phương tiện này đi vào những tuyến hàng hải không được phép tại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó phóng tên lửa đạn đạo về phía một tàu sân bay và một tàu khu trục Mỹ. Hai chiến hạm tránh được nhiều đợt tấn công và không ghi nhận thương vong.

Ngay sau đó, quân đội Mỹ đáp trả bằng các đòn đánh nhằm vào ba tàu chở dầu thô của Iran đang hoạt động tại hoặc gần eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, tàu M/T Downy, khi đó di chuyển gần đảo Kharg, và M/T Stark 1, hoạt động gần Jask, đều bị “vô hiệu hóa hoàn toàn”. Tàu M/T Kylo bị phá hủy tại Vịnh Oman sau khi thủy thủ đoàn được lệnh rời tàu.

“Thông điệp gửi tới IRGC rất rõ ràng: Nếu các người nổ súng vào hai tàu của chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc các người phải trả cái giá kinh tế đắt hơn nhiều - bằng cách đánh chìm ba tàu của các người”, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, tuyên bố.

IRGC sau đó cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ trong khu vực. Lực lượng này cũng thông báo đã nhắm mục tiêu vào ba tàu khác có liên hệ với Mỹ.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin bốn tên lửa Mỹ đánh trúng một tàu chở dầu tại khu neo đậu gần đảo Kharg. Theo các nguồn tin địa phương được Tasnim dẫn lại, vụ tấn công không gây thương vong và thủy thủ đoàn đang được sơ tán.

CENTCOM cũng xác nhận không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong các đợt giao tranh.

Loạt tấn công diễn ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng. Quan hệ giữa hai bên vốn đã đặc biệt căng thẳng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian gần đây tập trung gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran thông qua việc mở rộng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

Diễn biến tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên 4/9 ở mức 96,28 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 24/7, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại căng thẳng quanh eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu.