Eo biển Hormuz trở thành mặt trận mới trong vòng xoáy trả đũa Mỹ - Iran

Những diễn biến mới nhất cho thấy cả Mỹ và Iran đều đang sử dụng sức ép quân sự song song với sức ép kinh tế, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng tiếp tục lan rộng trên vùng biển có ý nghĩa đặc biệt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Đối đầu Mỹ - Iran tại Hormuz. (Đồ họa minh họa: ChatGPT)

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), xác nhận Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra trong khu vực. Theo phía Mỹ, một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tránh được các đợt tấn công và không có quân nhân Mỹ nào thương vong.

Ngay sau đó, lực lượng Mỹ đáp trả bằng việc tấn công ba tàu chở dầu của Iran, gồm M/T Downy ngoài khơi đảo Kharg, M/T Stark 1 gần Jask và M/T Kylo tại Vịnh Oman.

Dẫn tuyên bố của nhà chức trách Iran, phát thanh viên Đài truyền hình nhà nước Iran nêu rõ: “Nếu các hành động thù địch, việc quấy rối tàu thuyền Iran và phong tỏa hải quân tiếp tục, các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ trong khu vực sẽ nghiêm trọng hơn và có thể mở rộng quy mô”.

Những diễn biến này cho thấy eo biển Hormuz đang không chỉ là một tuyến hàng hải chiến lược, mà còn trở thành nơi giao nhau giữa đối đầu quân sự và sức ép kinh tế của hai bên. Iran tiếp tục tìm cách kiểm soát chặt hoạt động đi lại qua khu vực, trong khi Mỹ gia tăng các biện pháp phong tỏa và tấn công vào những mắt xích vận chuyển dầu của Tehran.

Đáng chú ý, đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran, tiếp tục nằm trong vùng căng thẳng. Theo các thông tin được dẫn trong tư liệu, nhiều tàu chở dầu của Iran đang neo đậu gần khu vực này và gặp khó khăn trong việc rời đi do hoạt động phong tỏa của Hải quân Mỹ.

Vì thế, điều đáng lo lúc này không chỉ nằm ở những đòn tấn công đã xảy ra, mà ở việc cả Mỹ và Iran đều đang phát đi tín hiệu sẵn sàng nâng mức đáp trả nếu đối phương không thay đổi hành động. Khi mỗi đòn đánh đều kéo theo một biện pháp trả đũa mới, dư địa để hai bên xuống thang đang ngày càng bị thu hẹp.

Tại eo biển Hormuz, nơi mỗi biến động đều có thể tác động vượt xa phạm vi một cuộc đối đầu song phương, vòng xoáy trả đũa Mỹ - Iran vì thế đang mang theo những rủi ro ngày càng lớn đối với an ninh hàng hải và dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Hồng Nhung/VOV1