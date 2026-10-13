Iran nã đạn vào siêu tàu dầu thứ 3 tại eo biển Hormuz

(VTC News) -

Hôm 12/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tấn công một siêu tàu dầu cố tìm cách đi qua eo biển Hormuz bằng cách “tắt thiết bị phát tín hiệu” và “phớt lờ cảnh báo”. Con tàu bốc cháy ngay sau vụ tấn công.

Theo IRGC, mọi sự hợp tác giữa tàu thương mại và tàu chở dầu với quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz và vùng Vịnh sẽ phải đối mặt với “phản ứng quyết liệt”. Tuyên bố không nêu rõ tên tàu chở dầu, quốc tịch hay đơn vị điều hành cũng như việc con tàu bị tấn công như thế nào.

Tàu thuyền qua lại xung quanh eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Đây là tàu dầu thứ 3 bị IRGC tấn công trong vòng 2 ngày qua. Trước đó, Washington cáo buộc Tehran đe dọa tự do hàng hải, trong khi quan chức Iran khẳng định họ đang hành động để bảo vệ an ninh hàng hải trong khu vực.

Theo Reuters, ít nhất 12 sự cố an ninh hàng hải, bao gồm các vụ tấn công, âm mưu tấn công và quấy nhiễu, đã được ghi nhận tại eo biển Hormuz từ ngày 28/9 - 5/10, mức cao nhất theo tuần kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2.

Song song với diễn biến trên biển, Iran phát tín hiệu thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột tại khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 12/10 tuyên bố Tehran sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen, đồng thời hỗ trợ khởi động đối thoại nhằm chấm dứt đối đầu quân sự.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng điện đàm với người đồng cấp Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud để trao đổi về xung đột. Ông Araghchi cảnh báo việc chỉ dựa vào biện pháp quân sự mà không thúc đẩy giải pháp chính trị sẽ khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Các cuộc đối thoại gián tiếp giữa Mỹ và Iran bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng trước không mang lại đột phá. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nói Mỹ mới chấp nhận một số điều kiện để mở lại eo biển Hormuz nhưng điều đó “chưa đủ”.