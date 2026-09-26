Đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mở lại eo biển Hormuz

Theo truyền thông khu vực, Tổng thống Pezeshkian đưa ra khẳng định này trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin liên quan.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đưa ra đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, đổi lại Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, các biện pháp trừng phạt và gây áp lực đối với Iran.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Về vấn đề này, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh cách duy nhất để mở lại eo biển Hormuz là thông qua đàm phán, chứ không phải hành động quân sự. Trao đổi với kênh truyền hình Al Jazeera, Tổng thống Iran cho biết Qatar và Pakistan vẫn đang đóng vai trò trung gian, hỗ trợ trao đổi thông điệp giữa Mỹ và Iran.

Về phía Mỹ, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Tehran, đồng thời cảnh báo sẽ mở lại chiến dịch tập kích Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sáng nay khẳng định Tehran vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ Washington.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Iran chủ động đề xuất mở lại eo biển Hormuz được cho là xuất phát từ sức ép ngày càng lớn do các lệnh cấm vận và trừng phạt của Mỹ.

Trong tuần qua, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã thông báo tuân thủ lệnh cấm của Mỹ về việc không tiếp nhận máy bay Iran hạ cánh. Tại Iraq, quốc gia có quan hệ giao thương chặt chẽ với Iran, giới chức nước này đã quyết định dừng tiếp nhận máy bay Iran tại cả 4 sân bay quốc tế lớn, trong đó có các sân bay ở thủ đô Baghdad và thành phố Najaf.