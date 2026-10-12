Bác tin tàu NV Sunshine bị tấn công tại eo biển Hormuz

(VTC News) -

Ngày 10/10, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam khẳng định thông tin về việc tàu NV SUNSHINE bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz và xảy ra cháy tại buồng máy là không chính xác. Tàu và toàn bộ thuyền viên vẫn an toàn, hoạt động bình thường

Trước đó, từ tối 9/10 đến ngày 10/10/2026, một số phương tiện truyền thông và tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin cho rằng tàu NV SUNSHINE bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz và xảy ra cháy tại buồng máy.

Ngày 10/10/2026, Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans), đơn vị sở hữu và quản lý tàu, đã có văn bản số 792/CV-NVT báo cáo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về sự việc. Theo báo cáo, thông qua việc duy trì liên lạc trực tiếp, thường xuyên với thuyền trưởng và theo dõi tình trạng hoạt động của tàu liên tục 24/7, doanh nghiệp xác nhận tàu NV SUNSHINE không bị tấn công, không xảy ra cháy tại buồng máy. Tàu cùng toàn bộ thuyền viên vẫn an toàn và hoạt động bình thường.

Như vậy, thông tin về việc tàu NV SUNSHINE bị tấn công và cháy buồng máy được đăng tải, chia sẻ trên một số phương tiện truyền thông không phù hợp với tình trạng thực tế của tàu.

Tàu NV Sunshine vẫn đang hoạt động khai thác ổn định, đúng kế hoạch.

NVTrans đề nghị các cơ quan báo chí, trang mạng không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý thuyền viên, thương hiệu và hoạt động sản xuất kinh doanh của NVTrans cũng như PVTrans.

Là doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu Việt Nam, PVTrans khẳng định Tổng công ty và các đơn vị thành viên luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, các công ước và quy định quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải. Đồng thời, PVTrans chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình tại các khu vực tàu hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền viên và hàng hóa.