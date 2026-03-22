Iran cảnh báo đóng hoàn toàn eo biển Hormuz nếu Mỹ đánh vào hạ tầng năng lượng

(VTC News) -

Iran tuyên bố sẽ đóng hoàn toàn eo biển chiến lược Hormuz nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công vào cơ sở năng lượng của nước này, theo thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/3.

Tổng thống Trump hôm qua cảnh báo sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, chỉ một ngày sau khi ông đề cập đến khả năng “hạ nhiệt” cuộc chiến đã bước sang tuần thứ tư.

IRGC cũng cảnh báo, các nhà máy điện, hạ tầng năng lượng cùng hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông của Israel sẽ bị “tấn công trên diện rộng”; các doanh nghiệp tương tự có cổ phần của Mỹ trong khu vực sẽ bị “phá hủy hoàn toàn”.

Lực lượng này cũng tuyên bố, các cơ sở năng lượng tại những quốc gia đặt căn cứ quân sự Mỹ sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp”.

Hiện trường nơi bị tên lửa Iran tấn công ngày 22/3 tại Arad, miền nam Israel. (Ảnh: AP/Ohad Zwigenberg)

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ “đối đầu với các mối đe dọa trên chiến trường”, rằng những hành động “đe dọa và khủng bố” nhằm vào Iran chỉ càng khiến quốc gia này đoàn kết hơn.

"Eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả, trừ những bên xâm phạm lãnh thổ Iran. Chúng tôi sẽ kiên quyết đối đầu với những lời đe dọa điên rồ trên chiến trường", Tổng thống Pezeshkian tuyên bố trên mạng xã hội X.

Các nhà máy năng lượng và khử mặn đối mặt nguy cơ bị tấn công Iran trên thực tế đã gần như đóng eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với phần còn lại của thế giới. Các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong bối cảnh xung đột leo thang khiến phần lớn hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu bị đình trệ. Một số quốc gia sản xuất dầu lớn phải cắt giảm sản lượng do không thể xuất khẩu. Mỹ cùng các đồng minh tại châu Âu và châu Á phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu này để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Trong nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng, Washington nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Iran trên biển. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran không mở lại eo biển, Mỹ sẽ phá hủy “các nhà máy điện, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất”. Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cho biết trên mạng xã hội X rằng nếu các nhà máy điện và hạ tầng của Iran bị tấn công, các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên toàn khu vực – bao gồm nhà máy năng lượng và nhà máy khử mặn – sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp và “bị phá hủy không thể đảo ngược”.